Nagy a baj egy görög szigeten

Az ERT tájékoztatása szerint az éjszaka nagyon nehéz volt a tűzoltók számára, mert erős, örvénylő szél fújt a szigeten.

Jelenleg mintegy száz tűzoltó vesz részt a mentési munkálatokban, akiket 11 repülőgép és 5 helikopter, valamint mintegy húsz földi jármű támogat - közölték a tűzoltók az X közösségi oldalon.

Az ERT-nek nyilatkozva Szkírosz polgármestere, Kiriákosz Antonopulosz elmondta, hogy Pefko település környékét óvintézkedésként kiürítették, miután a polgári védelem erre vonatkozó parancsot adott ki. Jelenleg egyetlen település sincs veszélyben, kivéve néhány elszórt nyaralót - mondta.

Szkírosz egy hegyvidéki sziget az Égei-tengeren, a Szporádok szigetcsoport legnagyobbika, területe mintegy 209 négyzetkilométer.

A szigetnek mintegy 3 ezer lakosa van, de nyáron sok turistát vonz.

Az ERT szerint az éjszaka folyamatosan erős szél fújt, amely napkeltekor alábbhagyott, a tűzoltó repülőgépek röviddel reggel 7 óra után megkezdték az oltást a levegőből.

Fotónk illusztráció, egy másik görög helyszínen készült.