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Oil pipeline in the sunset
Nyitókép: bjdlzx/Getty Images

Hirtelen fordulat az olajárakban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jelentősen csökkentek a kőolajárak a hétfői ázsiai kereskedésben, miután az Egyesült Államok és Irán kölcsönösen felfüggesztette egymás elleni katonai műveleteit, ami a piaci szereplők szerint növelte a diplomáciai rendezés esélyét.

Az északi-tengeri Brent nyersolaj ára az ázsiai kereskedés elején több mint 5 százalékkal esett, 91-92 dollár közötti hordónkénti szintre, miközben az amerikai WTI ára 84-85 dollár közelébe süllyedt. A Brent árfolyama a múlt héten még átlépte a 100 dolláros hordónkénti szintet a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt.

A közel-keleti feszültség enyhülése a földgázpiacokon is árcsökkenést eredményezett. Az európai földgáz irányadó jegyzése több mint 7 százalékkal, megawattóránként 59 euró alá esett, míg az amerikai földgáz határidős ára több mint 2 százalékkal mérséklődött.

A piaci hangulatot javította, hogy az Egyesült Államok a hétvégén immár két egymást követő éjszakán nem hajtott végre újabb csapásokat iráni célpontok ellen. Irán ezt követően közölte, hogy felfüggeszti megtorló katonai műveleteit, Omán közvetítésével pedig egyeztetések kezdődtek a Hormuzi-szoros hajózási helyzetéről. Donald Trump amerikai elnök azt is jelezte, hogy Washington kész folytatni a tárgyalásokat Teheránnal.

A piac ugyanakkor továbbra is figyelemmel kíséri a térség biztonsági helyzetét. A jemeni húszi felkelők a hétvégén támadásokat jelentettek a szaúdi Aramco vörös-tengeri olajlétesítményei ellen, miközben a Hormuzi-szoros körüli helyzet továbbra is bizonytalan.

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