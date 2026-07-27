Hirtelen fordulat az olajárakban

Az északi-tengeri Brent nyersolaj ára az ázsiai kereskedés elején több mint 5 százalékkal esett, 91-92 dollár közötti hordónkénti szintre, miközben az amerikai WTI ára 84-85 dollár közelébe süllyedt. A Brent árfolyama a múlt héten még átlépte a 100 dolláros hordónkénti szintet a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt.

A közel-keleti feszültség enyhülése a földgázpiacokon is árcsökkenést eredményezett. Az európai földgáz irányadó jegyzése több mint 7 százalékkal, megawattóránként 59 euró alá esett, míg az amerikai földgáz határidős ára több mint 2 százalékkal mérséklődött.

A piaci hangulatot javította, hogy az Egyesült Államok a hétvégén immár két egymást követő éjszakán nem hajtott végre újabb csapásokat iráni célpontok ellen. Irán ezt követően közölte, hogy felfüggeszti megtorló katonai műveleteit, Omán közvetítésével pedig egyeztetések kezdődtek a Hormuzi-szoros hajózási helyzetéről. Donald Trump amerikai elnök azt is jelezte, hogy Washington kész folytatni a tárgyalásokat Teheránnal.

A piac ugyanakkor továbbra is figyelemmel kíséri a térség biztonsági helyzetét. A jemeni húszi felkelők a hétvégén támadásokat jelentettek a szaúdi Aramco vörös-tengeri olajlétesítményei ellen, miközben a Hormuzi-szoros körüli helyzet továbbra is bizonytalan.