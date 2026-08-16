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Több különböző mobiltelefon hátlapja és kameraszigete.
Nyitókép: Unsplash

Alkotmányellenes a közösségi hálózatok használatának általános tiltása a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban

Infostart / MTI

Több ország is központi szabályozást alkotott a fiatalok kiszolgáltatottságának csökkentésére. A francia tilalom most elbukott.

A Francia Alkotmánytanács megsemmisítette a közösségi hálózatok használatának általános tilalmát a 15 év alattiak számára, mivel úgy ítélte meg, hogy az „aránytalan sérelmet” okoz a fiatalok szólásszabadságában.

A bírák úgy vélték, hogy a parlament által júliusban elfogadott törvény első cikke, amely a közösségi média használatának veszélyeitől kívánja megvédeni a kiskorúakat,

olyan sérelmet okoz, amely nem megfelelő, nem szükséges és nem arányos a 15 év alattiak szólásszabadságával és kommunikációjával.

Miközben az Alkotmánytanács elismerte a gyermekek legfőbb érdekének védelméről szóló alkotmányos követelményt, rámutatott arra a tényre, hogy ez a nagyon széleskörű tilalom „alkalmas arra, hogy olyan online kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozzon, amelyeknek kockázatai a kiskorúak egészségére és biztonságára (...) nem bizonyítottak”.

Az elfogadott törvény néhány kivételt tett is a tilalom alól, például az „online enciklopédiák” vagy az „oktatási célú digitális projektek” számára, de az Alkotmánytanács szerint a kivételek „korlátozottak”, miközben a szöveg előírja, hogy a YouTube-nak és a WhatsAppnak, amelyeket széles körben használnak a fiatalok, életkorellenőrzést kell bevezetniük a közösségi hálózatokhoz hasonló részeikre (megosztási csatornák, hozzászólások), viszont a videók egyszerű megtekintése vagy a személyes üzenetküldés nem tartozik a tilalom alá.

A szöveg parlamenti vitája több hónapig tartott, s a képviselők elsősorban a pontos megfogalmazásra összpontosítottak, mindenekelőtt azért, hogy a szöveg megfeleljen az európai jognak, mert különben nem lehet alkalmazni.

Az alkotmánytanácsi döntést követően Emmanuel Macron elnök pénteken megbízta Sébastien Lecornu miniszterelnököt, hogy

dolgozzon ki egy „jogilag robusztus” újabb szöveget a közösségi média 15 év alattiak számára történő betiltásáról Franciaországban,

amely az államfő egyik régi kötelezettségvállalása.

A kormányfőnek a lehető leghamarabb ki kell dolgoznia egy olyan szöveget, amely figyelembe veszi az Alkotmánytanács döntését és az európai keretet – írta közleményében az elnöki hivatal, hozzátéve, hogy az államfő „eltökéltsége” a reform végrehajtására „2027 tavaszáig (a mandátuma végéig) teljes mértékben megmarad”.

A testülethez július végén fordultak az ellenzéki szocialista és radikális baloldali képviselők.

Miután csak az első cikket véleményezte, az Alkotmánytanács nem változtatott a mobiltelefonok iskolai használatának szeptember 1-én életbe lépő tilalmán, amely ugyanebben a törvényben szerepel.

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Kezdőlap    Külföld    Alkotmányellenes a közösségi hálózatok használatának általános tiltása a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban

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