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Tokió, 2026. augusztus 7.Egy turista hûsíti magát egy pára ventilátor elõtt a tokiói Szenszódzsi templomnál 2026. augusztus 7-én, a japán fõvárost és térségét sújtó hõhullám idején.
Nyitókép: MTI/AP/Eugene Hoshiko

Tragédiát okozott a sok eső

Infostart / MTI

A japán főváros, Tokió közelében az elmúlt napokban lezúdult özönvízszerű esőzések legkevesebb kilenc ember életét követelték – jelentette be az NHK állami televízió.

A szinte példátlanul heves esőzések több mint ezer otthont árasztottak el, és jelentősen megzavarták a közlekedést.

Néhány áldozatot elmerült járművekben találtak meg, másokat pedig a víz alá került utcákon fekve - jelentették a Tokióval szomszédos Csiba prefektúra hatóságai.

Egy, a keleti prefektúrában található meteorológiai állomás 24 óra alatt több mint 30 centiméter csapadékot mért, ami a Japán Meteorológiai Ügynökség adatai szerint a régióban az elmúlt 60 év legcsapadékosabb augusztusát jelentette.

A tudósok szerint az emberi tevékenység által okozott globális felmelegedés miatt az ilyen típusú szélsőséges jelenségek egyre gyakrabban fordulnak elő, hosszabb ideig tartanak és intenzívebbek.

Az esőzések földcsuszamlás-riadókat és áramkimaradásokat okoztak Tokió keleti részén, a meteorológusok pedig először adták ki a legmagasabb szintű riasztást a heves esőzések miatt Csiba prefektúrában.

A helyi média szerint mintegy 1200 járművet hagytak hátra az utakon, amelyeket a hatóságok jelenleg próbálnak elszállíttatni.

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