Tragédiát okozott a sok eső

A szinte példátlanul heves esőzések több mint ezer otthont árasztottak el, és jelentősen megzavarták a közlekedést.

Néhány áldozatot elmerült járművekben találtak meg, másokat pedig a víz alá került utcákon fekve - jelentették a Tokióval szomszédos Csiba prefektúra hatóságai.

Egy, a keleti prefektúrában található meteorológiai állomás 24 óra alatt több mint 30 centiméter csapadékot mért, ami a Japán Meteorológiai Ügynökség adatai szerint a régióban az elmúlt 60 év legcsapadékosabb augusztusát jelentette.

A tudósok szerint az emberi tevékenység által okozott globális felmelegedés miatt az ilyen típusú szélsőséges jelenségek egyre gyakrabban fordulnak elő, hosszabb ideig tartanak és intenzívebbek.

Az esőzések földcsuszamlás-riadókat és áramkimaradásokat okoztak Tokió keleti részén, a meteorológusok pedig először adták ki a legmagasabb szintű riasztást a heves esőzések miatt Csiba prefektúrában.

A helyi média szerint mintegy 1200 járművet hagytak hátra az utakon, amelyeket a hatóságok jelenleg próbálnak elszállíttatni.