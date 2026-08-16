A lengyel elnök is megrendült a magyarországi busztragédia után

Karol Nawrocki lengyel elnök vasárnap részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak hozzátartozóinak.
A lengyel államfő az X-en azt írta: mély fájdalommal fogadta a szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbaleset hírét. "A mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve, imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel" - áll Nawrocki bejegyzésében.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en közölte:
a lengyel diplomácia az ügyben kapcsolatban van a magyar hatóságokkal.
A lengyel sajtó Magyar Péter miniszterelnök közlését idézi, miszerint a balesetben tizenkét ember meghalt és legalább tízen súlyosan megsérültek.
A gödi Samsung-gyár környékén élők az elmúlt napokban tapasztalt fokozott zajhatás miatt keresték fel az önkormányzatot, aminek hátterében a gyár területén zajló építkezések állnak. Új zajvédő fal épül és átmenetuleg ezért nagyobb a zaj a városban. Közben a szakminiszter nagyobb szigort ígér.
Ukrajna FP-5 Flamingó rakétákkal mért csapást a szamarai Progressz központra, amely az orosz űrprogram egyik kulcsfontosságú létesítménye. Az ukrán határtól mintegy 900 kilométerre található üzemben szerelik össze a Szojuz-2 hordozórakétákat, amelyek az orosz rakétaindítások több mint 85 százalékát adják, és jelenleg gyakorlatilag pótolhatatlanok. Nyílt forrású elemzések szerint a találat egy űreszközök összeszereléséhez használt tisztatermet is magában foglaló épületet ért. A gyártókapacitásban keletkezett kár rendkívül súlyosan érintheti az orosz űrprogramot, amely már a támadás előtt is kapacitáshiánnyal küzdött - írta meg az Ars Technica.