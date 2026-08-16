A lengyel elnök is megrendült a magyarországi busztragédia után

A lengyel államfő az X-en azt írta: mély fájdalommal fogadta a szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbaleset hírét. "A mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve, imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel" - áll Nawrocki bejegyzésében.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en közölte:

a lengyel diplomácia az ügyben kapcsolatban van a magyar hatóságokkal.

A lengyel sajtó Magyar Péter miniszterelnök közlését idézi, miszerint a balesetben tizenkét ember meghalt és legalább tízen súlyosan megsérültek.