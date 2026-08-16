Haalandnak már négy Guinness-rekordja is van

A világ legnagyobb rekordjainak gyűjteménye a 2026/27-es angol bajnoki szezon rajtja előtti héten értesítette a 26 éves futballistát hivatalos elismeréseiről.

Haaland a Premier League-ben két csúcsot ért el, illetve tart: rekordidőre, mindössze 111 mérkőzésre volt szüksége, hogy elérje a száz gólt, továbbá első manchesteri szezonjában (2022/23) 36 találattal lett gólkirály, ennél jobb eredményt sem ezelőtt, sem azóta nem ért el senki.

A Nemzetek Ligájában 19 gólt szerzett már a norvég csatár, amivel a góllövőlistán az első helyen áll a már négy szezont megélt sorozatban. Ezen kívül Haaland 2023 márciusában Bajnokok Ligája-mérkőzésen ötször eredményes, ami szintén csúcs, és amire a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban rajta kívül csak Lionel Messi és Luiz Adriano volt képes.