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A norvég Erling Haaland ünnepel, miután gólt lõtt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság I csoportja második fordulójának Norvégia-Szenegál mérkõzésén a New York/New Jersey Stadionban 2026. június 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olga Fedorova

Haalandnak már négy Guinness-rekordja is van

Infostart / MTI

Erling Haaland, a Manchester City és a világbajnoki negyeddöntős norvég válogatott gólerős labdarúgója négy Guinness-rekordról szóló oklevelet vehetett át.

A világ legnagyobb rekordjainak gyűjteménye a 2026/27-es angol bajnoki szezon rajtja előtti héten értesítette a 26 éves futballistát hivatalos elismeréseiről.

Haaland a Premier League-ben két csúcsot ért el, illetve tart: rekordidőre, mindössze 111 mérkőzésre volt szüksége, hogy elérje a száz gólt, továbbá első manchesteri szezonjában (2022/23) 36 találattal lett gólkirály, ennél jobb eredményt sem ezelőtt, sem azóta nem ért el senki.

A Nemzetek Ligájában 19 gólt szerzett már a norvég csatár, amivel a góllövőlistán az első helyen áll a már négy szezont megélt sorozatban. Ezen kívül Haaland 2023 márciusában Bajnokok Ligája-mérkőzésen ötször eredményes, ami szintén csúcs, és amire a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban rajta kívül csak Lionel Messi és Luiz Adriano volt képes.

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