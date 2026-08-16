Tizenkét áldozata van a hajnali magyarországi busztragédiának

Magyar Péter miniszterelnök vasárnap közölte a tragédia áldozatainak végleges számát. A kormányfő tájékoztatójában részvétét fejezte ki az elhunytak családjainak, mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek, egyúttal köszönetet mondott a mentésben részt vevők, a rendőrök, tűzoltók és civilek megfeszített munkájáért.

Az esettel kapcsolatban Pósfai Gábor belügyminiszter megerősítette: a hivatásos egységek mellett civil segítség is érkezett a sérült jármű mozgatásához.

A balesetben a 12 halálos áldozaton kívül további 47 ember utazott a buszon, akik közül

többen súlyos sérüléseket szenvedtek.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a rendőrség őrizetbe vette a balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tragédia szombatról vasárnapra virradó éjszaka, hajnali 1 óra körül történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A 24 tonnás, lengyel rendszámú turistabuszon az eredeti információk szerint 57 utas és két sofőr tartózkodott, amikor a jármű tisztázatlan okból letért az útról és felborult.

A katasztrófavédelem és a rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a beavatkozást. A mentést nehezítette, hogy több utas a felborult jármű alá szorult, így a tűzoltóknak kezdetben az ablakokon keresztül kellett kimenteniük a túlélőket.

A busz hátsó tengelyének megemeléséhez csörlőket és helyszínre tartó civil darukat is bevetettek, hogy a jármű alá szorult embereket kiszabadítsák. Az Országos Mentőszolgálat a tömeges baleseti protokollnak megfelelően számos egységgel vett részt a sérültek ellátásában és kórházba szállításában.

Lengyelországból pedig mentesítő járat indult a bajbajutottakért. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát a 139-es kilométernél teljes szélességében lezárták, a forgalmat a Mezőnagymihály/Mezőkeresztes csomópontnál leterelik. Az autósok Emődnél tudnak visszahajtani a sztrádára.