Magyari Enikő: kétszer is volt már rendkívül alacsony a Balaton vízszintje a történelem során

A Balatonban lévő iszap valójában a tó üledéke, ami a keletkezése óta folyamatosan rakódik le a mederben, és ez a mélyebb rétegekben több méteres vastagságban halmozódik fel. Ebből kiemeltek a Szemesi-medencében egy iszapmagot. Azért ott, mert azt korábbi vizsgálatok alapján már tudni lehetett, hogy azon a területen folyamatos volt a vízborítás 16 ezer éve, a Balaton kialakulása óta – mondta az InfoRádióban az ELTE Környezeti és Tájföldrajzi Tanszékének egyetemi tanára, Magyari Enikő.

A furat vizsgálatával az ásványi összetételt – a karbonát ásványoknak a magnézium-kalcium tartalmát, valamint a stabil izotópokat – felhasználva határozták meg azokat az időszakokat, amikor a legnagyobb volt a Balaton párolgása.

A Balaton vízszintje körülbelül 8000 évvel ezelőtt volt a legalacsonyabb – mondta Magyari Enikő, hozzátéve, hogy ez nagyon könnyen egy fontos dátumhoz köthető, ugyanis ekkor indult be a földművelés, a termelő gazdálkodás a Kárpát-medencében. Ebből nagyjából meghatározták, hogy

a 8000 és a 7350-es évek között – ez körülbelül egy 650-700 éves időhorizont, elég hosszú idő –, a mainál körülbelül 2,7-1,7 méter közötti mértékben alacsonyabb volt a vízszint.

Összehasonlításként: azon a ponton, ahol 2017-ben zajlott a fúrás, 4,2 méter volt a vízmélység. Az adat nagyon drasztikus partvonal-zsugorodást jelent, a tó felületének jelentős összeszűkülését. Ezt kivetítve arra jutottak, hogy a Keszthelyi-medence ebben az időszakban szárazulat volt, a Siófoki-medence, a Szigligeti-medence és a Szemesi-medence pedig víz alatt volt, de csak egy nagyon sekély vízborítást lehetett észlelni.

Volt még egy nagyon vízszegény időszak a Balaton történetében

az 5400-as és 4500-as évek között, a rézkor végén, a bronzkor kezdetén.

Ez nem volt annyira száraz, mint a korábbi, azonban ekkor az alacsony vízszint nagyon magas nyári besugárzással párosult. Akkoriban is nagyon erős nyári felmelegedés történt, olyan, mint amilyet most is tapasztalunk – tette hozzá a Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatója.

A cikk Kalapos Mihály hanganyaga alapján készült.