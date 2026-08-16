ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
ZĂĄnka, Hungary - Aerial view about beautiful reeds formation with crystal clear turquoise water. Lake Balaton from birds eye view.
Nyitókép: Janos Illesi/Getty Images

Magyari Enikő: kétszer is volt már rendkívül alacsony a Balaton vízszintje a történelem során

Infostart / InfoRádió

Az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, a Pannon Egyetem és a HUN-REN CSFK Földtani és Geokémiai Intézet munkatársai a Balaton Szemesi-medencéjéből kiemelt üledékmagot vizsgálták.

A Balatonban lévő iszap valójában a tó üledéke, ami a keletkezése óta folyamatosan rakódik le a mederben, és ez a mélyebb rétegekben több méteres vastagságban halmozódik fel. Ebből kiemeltek a Szemesi-medencében egy iszapmagot. Azért ott, mert azt korábbi vizsgálatok alapján már tudni lehetett, hogy azon a területen folyamatos volt a vízborítás 16 ezer éve, a Balaton kialakulása óta – mondta az InfoRádióban az ELTE Környezeti és Tájföldrajzi Tanszékének egyetemi tanára, Magyari Enikő.

A furat vizsgálatával az ásványi összetételt – a karbonát ásványoknak a magnézium-kalcium tartalmát, valamint a stabil izotópokat – felhasználva határozták meg azokat az időszakokat, amikor a legnagyobb volt a Balaton párolgása.

A Balaton vízszintje körülbelül 8000 évvel ezelőtt volt a legalacsonyabb – mondta Magyari Enikő, hozzátéve, hogy ez nagyon könnyen egy fontos dátumhoz köthető, ugyanis ekkor indult be a földművelés, a termelő gazdálkodás a Kárpát-medencében. Ebből nagyjából meghatározták, hogy

a 8000 és a 7350-es évek között – ez körülbelül egy 650-700 éves időhorizont, elég hosszú idő –, a mainál körülbelül 2,7-1,7 méter közötti mértékben alacsonyabb volt a vízszint.

Összehasonlításként: azon a ponton, ahol 2017-ben zajlott a fúrás, 4,2 méter volt a vízmélység. Az adat nagyon drasztikus partvonal-zsugorodást jelent, a tó felületének jelentős összeszűkülését. Ezt kivetítve arra jutottak, hogy a Keszthelyi-medence ebben az időszakban szárazulat volt, a Siófoki-medence, a Szigligeti-medence és a Szemesi-medence pedig víz alatt volt, de csak egy nagyon sekély vízborítást lehetett észlelni.

Volt még egy nagyon vízszegény időszak a Balaton történetében

az 5400-as és 4500-as évek között, a rézkor végén, a bronzkor kezdetén.

Ez nem volt annyira száraz, mint a korábbi, azonban ekkor az alacsony vízszint nagyon magas nyári besugárzással párosult. Akkoriban is nagyon erős nyári felmelegedés történt, olyan, mint amilyet most is tapasztalunk – tette hozzá a Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatója.

A cikk Kalapos Mihály hanganyaga alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Magyari Enikő: kétszer is volt már rendkívül alacsony a Balaton vízszintje a történelem során

tudomány

balaton

vizsgálat

üledék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elkészült a katasztrófavédelem videója a busztragédiáról

Elkészült a katasztrófavédelem videója a busztragédiáról

A vasárnap hajnali, 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset helyszínén a hivatásos tűzoltók, a mentőszolgálat és civil szakemberek összehangolt munkájára volt szükség a roncsok alatt rekedt utasok kiszabadításához – derül ki a katasztrófavédelem által közzétett összefoglalóból.
 

Kórház, útzár, őrizetbe vétel – fontos részletek az éjjeli busztragédiáról

A buszsofőrök túlélték az éjjeli tragédiát

„Mély fájdalom” – zarándokok vesztették életüket az éjjeli busztragédiában

Tizenkét áldozata van a hajnali magyarországi busztragédiának

Tömegszerencsétlenség az M3-ason, sokan meghaltak a buszbalesetben

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Helyükre kerültek az első betonelemek Paksnál: így zajlik a 2,5 tonnás tömbök mozgatása

Helyükre kerültek az első betonelemek Paksnál: így zajlik a 2,5 tonnás tömbök mozgatása

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-oldalán a Magyar Honvédség szolnoki bázisán osztott meg részleteket arról, hogyan vesz részt a magyar honvédség a jelenleg is zajló paksi dunai fenékküszöb építítésében. A videóban a magyar légierő vezetője és a szolnoki bázis parancsnoka is elmondta, mitől is ennyire komplikált művelet a 2,5 tonnás betonkockák helikopterek általi lehelyezése a folyómederben az árvízi védekezés során.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pizza-mennyországra bukkantunk az Őrségben: kánikulában is sorban állnak a lecsós, kovászolt nápolyi pizzáért

Pizza-mennyországra bukkantunk az Őrségben: kánikulában is sorban állnak a lecsós, kovászolt nápolyi pizzáért

Kovászos nápolyi pizza, Zala-part, árnyas kert, kell ennél több egy túrázós-nyaralós nyári estéhez? Leteszteltük az Őrség egyik gyöngyszemét, Il Bandito Pizza Kertjét.

BBC
Business Sport Travel Science
Kyiv market hit in wave of Russian strikes, as Moscow governor describes 'massive' drone attack

Kyiv market hit in wave of Russian strikes, as Moscow governor describes 'massive' drone attack

Five people have been reportedly killed across Ukraine, while Russian officials say seven people have been killed following Ukrainian strikes in the west of the country.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 16. 07:06
Előzni készül a ChatGPT
2026. augusztus 16. 05:41
Már nem a filléres alternatíva: komoly áremelést jelentett be a kínai óriás
×
×