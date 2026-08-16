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Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Forsthoffer Ágnes is megrendült

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Őszinte résztvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családjainak és mielőbbi felépülést kívánt a sértülteknek a magyar házelnök.

Forsthoffer Ágnes Facebook-oldalán azt írta, mély megrendüléssel értesült az M3-as autópályán felborult lengyel busz tragédiájáról, amely tizenkét ember életét követelte.

A házelnök köszönetet mondott a balesethez kivonuló hivatásos egységeknek és civil segítőknek, akik mindent megtettek az életek megmentéséért.

A lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel - a két sofőrrel és az ötvenhét utassal - az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után.

Mezõkeresztes, 2026. augusztus 16. A drónnal készült felvételen összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt. MTI/Máthé Zoltán
Mezõkeresztes, 2026. augusztus 16. A drónnal készült felvételen összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt. MTI/Máthé Zoltán

Az Országos Mentőszolgálat vasárnap reggel közölte: a balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, kilenc embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el.

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buszbaleset

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