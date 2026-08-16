Forsthoffer Ágnes is megrendült

Forsthoffer Ágnes Facebook-oldalán azt írta, mély megrendüléssel értesült az M3-as autópályán felborult lengyel busz tragédiájáról, amely tizenkét ember életét követelte.
A házelnök köszönetet mondott a balesethez kivonuló hivatásos egységeknek és civil segítőknek, akik mindent megtettek az életek megmentéséért.
A lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel - a két sofőrrel és az ötvenhét utassal - az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után.
Az Országos Mentőszolgálat vasárnap reggel közölte: a balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, kilenc embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el.