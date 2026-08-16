Lengyel különgép érkezik Magyarországa a buszbaleset miatt

Minden, a szerencsétlenségben károsult személy megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget - ígérte Tusk.
Egy korábbi bejegyzésben a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar szolgálatok mentőakcióját.
Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt "szörnyű éjszakai buszbaleset miatt" Magyar Péter miniszterelnök
A kormányfő azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét.
Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben tizenkét ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, kilencet súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el.