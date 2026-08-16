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A drónnal készült felvételen összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Lengyel különgép érkezik Magyarországa a buszbaleset miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány a varsói külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselőit szállító különrepülőgépet küld Magyarországra - jelentette be Donald Tusk kormányfő.

Minden, a szerencsétlenségben károsult személy megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget - ígérte Tusk.

Egy korábbi bejegyzésben a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar szolgálatok mentőakcióját.

Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt "szörnyű éjszakai buszbaleset miatt" Magyar Péter miniszterelnök

A kormányfő azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét.

Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben tizenkét ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, kilencet súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el.

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Lengyel különgép érkezik Magyarországa a buszbaleset miatt

Lengyel különgép érkezik Magyarországa a buszbaleset miatt

Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány a varsói külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselőit szállító különrepülőgépet küld Magyarországra - jelentette be Donald Tusk kormányfő.
 

Elkészült a katasztrófavédelem videója a busztragédiáról

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A buszsofőrök túlélték az éjjeli tragédiát

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Tizenkét áldozata van a hajnali magyarországi busztragédiának

Tömegszerencsétlenség az M3-ason, sokan meghaltak a buszbalesetben

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Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
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egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
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A második Kína-sokk

A második Kína-sokk

Néhány évvel ezelőtt részt vettem Párizsban egy zártkörű eszmecserén, ahol kutatók és az európai autóipar nagyágyúinak képviselői vitatták meg az akkor éppen fellendülő kínai gépjárműexport várható hatásait. Meglepetésemre a megbeszélésen részt vett az Airbus egyik képviselője is, akit a kávészünetben kifaggattam jelenléte okairól. Elmondta, hogy ők ugyan nem autókat gyártanak, de már ekkor aggódtak amiatt, hogy ahogy Kína szorongatni kezdte az európai gépjárműipart, úgy fogja majd nehéz helyzetbe hozni a légijármű-gyártókat is néhány év múlva. Pedig ekkor még nem is volt felkapott téma második Kína-sokk ügye. Ma már egészen más a helyzet, Európának pedig lépéseket kell tennie ipari bázisa megőrzése érdekében.

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Most érkezett! Soha nem látott dróncsapást kapott Moszkva, sok az áldozat

Most érkezett! Soha nem látott dróncsapást kapott Moszkva, sok az áldozat

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