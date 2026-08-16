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A drónnal készült felvételen összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Kórház, útzár, őrizetbe vétel – fontos részletek az éjjeli busztragédiáról

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Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. A balesetben tizenkét ember meghalt és legalább tizen súlyosan megsérültek; a sofőr valószínűleg elaludt. Részvétét nyilvánította több politikus. Az autópálya a műszaki mentés után vasárnap késő délelőttől ismét járható Vásárosnamény felé.

Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebook-oldalán közölte, hogy a balesetet szenvedett járművön 59-en voltak, a sofőrt őrizetbe vették. A rendőrség jelenlegi adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt.

Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy a balesetben 12 ember meghalt, a mentők

egy embert életveszélyes, kilenc embert súlyos,

további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház arról tájékoztatott, hogy hozzájuk kilenc sérült érkezett a baleset helyszínéről. A sérültek közül két beteget súlyos, életveszélyes állapotban vettek fel a kórházba, egy sérült az idegsebészeti osztályon van, további hat sérültet a traumatológiai osztályon ápolnak. Az elhunytakat a kórház patológiájára szállították.

A Miskolci Városi Közlekedési Zrt. azt írta: a baleset helyszínére saját autóbuszt küldött, hogy az utasok melegedni tudjanak a hűvös hajnali órákban, majd különjáratával átszállította Nyíregyházára azokat az utasokat, akik tovább tudtak utazni.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Facebook-oldalán fejezte ki őszinte részvétét és kívánt mielőbbi felépülést a sérülteknek.

"A mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve, imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel" - áll Karol Nawrocki lengyel elnök X-en közzétett bejegyzésében. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en közölte: a lengyel diplomácia kapcsolatban van a magyar hatóságokkal. A halálos áldozatok számát megerősítette varsói sajtóértekezletén Maciej Wewiór külügyi szóvivő.

A kelet-lengyelországi Rzeszówban működő Kárpátvajdasági hivatal szóvivője tudatta: a buszon a vajdaság területéről induló zarándoklat résztvevői utaztak, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából.

Az Útinform vasárnap késő délelőtt azt írta a honlapján, az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, a 139-es jelű Mezőkeresztes csomópontban a pályazárat feloldották, két sávon megindult a forgalom, de a leállósávot a helyszínelés miatt továbbra is zárva tartják.

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