Kórház, útzár, őrizetbe vétel – fontos részletek az éjjeli busztragédiáról

Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebook-oldalán közölte, hogy a balesetet szenvedett járművön 59-en voltak, a sofőrt őrizetbe vették. A rendőrség jelenlegi adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt.

Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy a balesetben 12 ember meghalt, a mentők

egy embert életveszélyes, kilenc embert súlyos,

további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház arról tájékoztatott, hogy hozzájuk kilenc sérült érkezett a baleset helyszínéről. A sérültek közül két beteget súlyos, életveszélyes állapotban vettek fel a kórházba, egy sérült az idegsebészeti osztályon van, további hat sérültet a traumatológiai osztályon ápolnak. Az elhunytakat a kórház patológiájára szállították.

A Miskolci Városi Közlekedési Zrt. azt írta: a baleset helyszínére saját autóbuszt küldött, hogy az utasok melegedni tudjanak a hűvös hajnali órákban, majd különjáratával átszállította Nyíregyházára azokat az utasokat, akik tovább tudtak utazni.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Facebook-oldalán fejezte ki őszinte részvétét és kívánt mielőbbi felépülést a sérülteknek.

"A mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve, imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel" - áll Karol Nawrocki lengyel elnök X-en közzétett bejegyzésében. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en közölte: a lengyel diplomácia kapcsolatban van a magyar hatóságokkal. A halálos áldozatok számát megerősítette varsói sajtóértekezletén Maciej Wewiór külügyi szóvivő.

A kelet-lengyelországi Rzeszówban működő Kárpátvajdasági hivatal szóvivője tudatta: a buszon a vajdaság területéről induló zarándoklat résztvevői utaztak, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából.

Az Útinform vasárnap késő délelőtt azt írta a honlapján, az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, a 139-es jelű Mezőkeresztes csomópontban a pályazárat feloldották, két sávon megindult a forgalom, de a leállósávot a helyszínelés miatt továbbra is zárva tartják.