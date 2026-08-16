„Másodpercek alatt történt” – túlélő számolt be a lengyel busz balesetéről

A buszon utazók többsége aludt, amikor bekövetkezett a baleset – mondta el az egyik túlélő a délkelet-lengyelországi Siedliska falu elöljárójának, Wojciech Tatarának, aki telefonon beszélt a kórházban ápolt férfival.

„Másodpercek alatt történt” – idézte a túlélőt a falu elöljárója a lengyel Polsat News adásában. A férfi jelenleg magyarországi kórházban kap ellátást, sérülései miatt azonban várhatóan még egy ideig nem hagyhatja el az intézményt – írja az index.hu.

A tragédia különösen megrázta Siedliska lakóit:

a mintegy hatszáz éves délkelet-lengyelországi településről négyen vesztették életüket a balesetben.

A település elöljárója az információt egy, a buszon utazó túlélőtől kapta. A szomszédos Strzyżów polgármestere szerint az ő községükből tizenegyen vettek részt a zarándoklaton.

A lengyel zarándokcsoport a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból tartott hazafelé. A magyar hatóságok eddigi tájékoztatása szerint a busz vasárnap hajnali egy óra körül, az M3-as Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után, egyenes útszakaszon sodródott le az útról, majd az árokban az oldalára borult.

A mentés során a tűzoltók először az ablakokon keresztül jutottak be a járműbe; hajnali három óráig 35 embert emeltek ki, több utas azonban a 24 tonnás busz alá szorult. A mentéshez végül civil darukat is igénybe vettek.

A balesetnek cikkünk írásakor tizenkét halálos áldozata és több sérültje van.