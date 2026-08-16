ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt.
Nyitókép: Máthé Zoltán

„Másodpercek alatt történt” – túlélő számolt be a lengyel busz balesetéről

Infostart

Tizenkét ember vesztette életét vasárnap hajnalban, amikor egy lengyel zarándokokat szállító autóbusz az M3-as autópályán, Mezőkeresztes térségében az árokba borult. Egy túlélő szerint a tragédia mindössze néhány másodperc alatt következett be.

A buszon utazók többsége aludt, amikor bekövetkezett a baleset – mondta el az egyik túlélő a délkelet-lengyelországi Siedliska falu elöljárójának, Wojciech Tatarának, aki telefonon beszélt a kórházban ápolt férfival.

„Másodpercek alatt történt” – idézte a túlélőt a falu elöljárója a lengyel Polsat News adásában. A férfi jelenleg magyarországi kórházban kap ellátást, sérülései miatt azonban várhatóan még egy ideig nem hagyhatja el az intézményt – írja az index.hu.

A tragédia különösen megrázta Siedliska lakóit:

a mintegy hatszáz éves délkelet-lengyelországi településről négyen vesztették életüket a balesetben.

A település elöljárója az információt egy, a buszon utazó túlélőtől kapta. A szomszédos Strzyżów polgármestere szerint az ő községükből tizenegyen vettek részt a zarándoklaton.

A lengyel zarándokcsoport a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból tartott hazafelé. A magyar hatóságok eddigi tájékoztatása szerint a busz vasárnap hajnali egy óra körül, az M3-as Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után, egyenes útszakaszon sodródott le az útról, majd az árokban az oldalára borult.

A mentés során a tűzoltók először az ablakokon keresztül jutottak be a járműbe; hajnali három óráig 35 embert emeltek ki, több utas azonban a 24 tonnás busz alá szorult. A mentéshez végül civil darukat is igénybe vettek.

A balesetnek cikkünk írásakor tizenkét halálos áldozata és több sérültje van.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „Másodpercek alatt történt” – túlélő számolt be a lengyel busz balesetéről

lengyelország

buszbaleset

m3-as autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, mekkora pusztítást végzett a hőség: tízmilliárdos károk érték az európai gazdaságot

Kiderült, mekkora pusztítást végzett a hőség: tízmilliárdos károk érték az európai gazdaságot

Miközben Európát idén már az ötödik hőhullám sújtja, a vállalkozások egyre nagyobb gazdasági veszteségeket szenvednek el. A szélsőséges hőség okozta károk ugyanis jellemzően kívül esnek a hagyományos vállalati biztosítások fedezeti körén, így a biztosítottsági rés folyamatosan mélyül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmasat hajrázott a magyar szupertehetség: ezüstérmet szerzett Pápai Olivér 400 gyorson

Hatalmasat hajrázott a magyar szupertehetség: ezüstérmet szerzett Pápai Olivér 400 gyorson

Elképesztő hajrával ért be Léon Marchand mögött a 16 éves magyar úszó, országos csúccsal és ezüstéremmel zárta a párizsi Eb-t.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia says at least seven killed in largest Ukrainian attack of 2026

Russia says at least seven killed in largest Ukrainian attack of 2026

Moscow also launched deadly strikes against Ukraine overnight, sparking fires across the capital Kyiv.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 16. 19:34
Pedig az 1-est is kihúzták
2026. augusztus 16. 19:09
Bocs, véletlen volt, de..., kritikus napok jönnek Paksnál, kinyitnak egy zsilipet a Dunán
×
×