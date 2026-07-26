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Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a NATO-csúcstalálkozó második napján Ankarában 2026. július 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Tizenhárom nap után fordulat az iráni háborúban

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Donald Trump amerikai elnök pénteken arra utasította az amerikai fegyveres erőket, hogy ne hajtsanak végre újabb légicsapásokat Irán ellen, megszakítva ezzel a közel két hete tartó, mindennapos támadássorozatot

Ezt két, a döntést jól ismerő forrás közölte az Axios újságíróival – írja a Portfolio.

Az amerikai haderő az ezt megelőző tizenhárom napban folyamatosan támadta Iránt. Egyelőre nem tisztázott, hogy a pénteki utasítás egyszeri döntés volt, vagy tartós fegyvernyugvás lehet-e kilátásban.

A lap forrásai szerint Trump egyszerre akart teret adni a diplomáciának és ismerte fel, hogy a jelenlegi, korlátozott csapások nem elég hatékonyak.

Közben az elnök egy nagyobb offenzíva terveit is kézhez kapta, de még nem döntött az akció megindításáról.

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iráni háború

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