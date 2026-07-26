Tizenhárom nap után fordulat az iráni háborúban

Ezt két, a döntést jól ismerő forrás közölte az Axios újságíróival – írja a Portfolio.

Az amerikai haderő az ezt megelőző tizenhárom napban folyamatosan támadta Iránt. Egyelőre nem tisztázott, hogy a pénteki utasítás egyszeri döntés volt, vagy tartós fegyvernyugvás lehet-e kilátásban.

A lap forrásai szerint Trump egyszerre akart teret adni a diplomáciának és ismerte fel, hogy a jelenlegi, korlátozott csapások nem elég hatékonyak.

Közben az elnök egy nagyobb offenzíva terveit is kézhez kapta, de még nem döntött az akció megindításáról.