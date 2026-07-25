Lecserélik az eurót, lehet szavazni

Az Európai Központi Bank (EKB) bemutatta az új euróbankjegyek tíz döntős tervét, amelyek közül az európai polgárok is kiválaszthatják kedvenceiket. A végleges dizájn két fő tematika

az európai kulturális örökség és

Európa természeti értékei

köré épül – írja a vg.hu az Euronews alapján.

Az EKB több mint 1200 pályaművet értékelt, amelyek közül végül tíz terv került a döntőbe. Öt-öt grafikai változat készült mindkét témában, az európaiak pedig az EKB honlapján szavazhatnak arról, melyik irányt tartják a legmegfelelőbbnek az új euróbankjegyekhez.

Ezen az oldalon érhetők el a tervek, és itt voksolhatunk.

Az EKB közlése szerint minden európai leadhatja szavazatát, a lehetőség erre szeptember 21-ig nyitott. Christine Lagarde, az EKB elnöke a tervek bemutatásakor arra biztatta az uniós polgárokat, hogy vegyenek részt a konzultációban, és segítsenek meghatározni a közös európai fizetőeszköz jövőbeli arculatát.