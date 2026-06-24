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Bréma, 2026. június 24.A vasúti forgalom leállása miatt a brémai központi pályaudvaron rekedt utasok 2026. június 23-án. Németországban késõbb helyreállt a vasúti forgalom, azt követõen, hogy a vasúti rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt elõzõ este leállt a forgalom az egész országban.
Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Ismét üzemel a német vasút a kommunikációs káosz után

Infostart / MTI

Kedd este gyakorlatilag összeomlott a német vasúti közlekedés, mert országszerte meghibásodtak a rádiókommunikációs rendszerek. A hibát szerdára tudták helyrehozni.

Németországban szerdán helyreállt a vasúti forgalom – közölte az országos vasúttársaság, azt követően, hogy a vasúti rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt előző este leállt a forgalom az egész országban.

A Deutsche Bahn (DB) szerint kedd este az ország összes vonatát „műszaki okok miatt megállították az állomásokon”. A társaság később honlapján közölte, hogy az incidenst megoldották, és a forgalom újraindult, ugyanakkor figyelmeztette az utasokat, hogy zavarokra számíthatnak. A Deutsche Bahn által üzemeltetett regionális és elővárosi vasúti társaságok szintén közölték, hogy a forgalom fokozatosan újraindul.

A zavar a Deutsche Bahn hálózatán a vasúti üzemeltetéshez és kommunikációhoz használt digitális rádiórendszert érintette.

Több évtizedes alulfinanszírozás után, amely a vonatok pontosságának romlásához vezetett, Németország hatalmas állami beruházások segítségével igyekszik gyorsan modernizálni elavult vasúti hálózatát.

Északon a Metropol nevű magán regionális vasúttársaság vonatai is teljesen leálltak a vasúti rádió „nagyszabású meghibásodása” miatt – derült ki a vállalat honlapjáról. A társaság Hamburg, Bréma és Hannover környékén üzemeltet regionális vonalakat, weboldala szerint naponta több mint 120 ezer utast szállít.

„Sikerült stabilizálnunk a helyzetet egy vészhelyzeti rendszer segítségével. Most meg kell állapítanunk az okot” – nyilatkozta Evelyn Palla, a DB vezérigazgató a Bild újságnak.

A vállalat közölte, hogy taxival és szállodai utalványokkal segíti az érintett utasokat.

A leállás a Deutsche Bahn által üzemeltetett egyes elővárosi vasúti járatokat is érintette, beleértve Berlin teljes S-Bahn-hálózatát. Több város helyi közlekedési vállalatai is jelezték a járatok felfüggesztését vagy késéseit, míg más városi közlekedési rendszerek, köztük a hamburgi metróhálózat, normálisan működtek.

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Kezdőlap    Külföld    Ismét üzemel a német vasút a kommunikációs káosz után

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