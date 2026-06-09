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Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Robbanószerkezetet kapott az orosz BMW

Infostart / MTI

Robbanószerkezet lépett működésbe egy gépkocsiban a Moszkva melletti Balasihában, a jármű vezetője életét vesztette – közölte az orosz Nyomozó Bizottság.

Az SZK által kiadott tájékoztatás szerint közép-európai idő szerint körülbelül kedden 4 óra 30 perckor robbanószerkezetet hoztak működésbe egy haladó BMW X3-as gépkocsiban Balasiha város Aviatorok városrészében, egy, a Koldunovo utcában található többlakásos lakóház közelében.

A jármű vezetője, aki számos sérülést szenvedett, a helyszínen meghalt.

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