Robbanószerkezetet kapott az orosz BMW

Az SZK által kiadott tájékoztatás szerint közép-európai idő szerint körülbelül kedden 4 óra 30 perckor robbanószerkezetet hoztak működésbe egy haladó BMW X3-as gépkocsiban Balasiha város Aviatorok városrészében, egy, a Koldunovo utcában található többlakásos lakóház közelében.

Surveillance footage captured the moment a BMW exploded this morning in the Aviatorov district of Balashikha, Moscow Oblast. https://t.co/7ZIodiEUSZ pic.twitter.com/np1K3RwNDm — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) June 9, 2026

A jármű vezetője, aki számos sérülést szenvedett, a helyszínen meghalt.