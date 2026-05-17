2026. május 17. vasárnap Paszkál
Eladó autógumik egy polcon.
Nyitókép: Unsplash

Milyen abroncsot kellene használni, ha nappal nyár van, éjszaka viszont tél?

Infostart

Továbbra sem ritka, hogy estére-éjszakára téli szintre süllyed vissza a hőmérséklet, miközben nappal már inkább a kellemes tavaszi hőfok jellemző. Van egyáltalán valamiféle gumiabroncs-előírás, tanács az ilyen időjárásra?

A tél elmúltával célszerű lecserélni a téli gumikat, mivel 7 Celsius-fok felett a lágyabb szerkezetű abroncsok száraz és nedves úton egyaránt rosszabbul teljesítenek, méterekkel megnőhet a fékút a nyári gumikéhoz képest – írja a kozlekedesbiztonsag.kti.hu, hozzátéve, hogy 15 fok felett a differencia akár 6 méter is lehet.

Ráadásul a téli gumi hidegben is rugalmasságot biztosító magas szilikáttartalma miatt a már viszonylag meleg aszfalton gyorsan túlmelegszik és felgyorsul a kopása, pár száz kilométer alatt teljesen leradírozhatja magáról a futófelületet. A melegben felpuhulnak az abroncs lamellái, így az autó instabillá válhat. A kormányzás kevésbé lesz precíz, a sofőrnek ilyenkor az az érzése támadhat, hogy az autója minden ok nélkül időnként kezd kicsúszni alóla. A gördülési ellenállás 7 fok feletti rohamos növekedése emellett az autó üzemanyag-fogyasztását is megemeli és jóval zajosabb is lesz.

A szakértők javaslata szerint viszont egészen nyugodtan lecserélhetjük abroncsainkat nyári garnitúrára, ha éjszaka még fagy, nappal viszont 20 Celsius-fok körüli hőmérsékletek vannak – amennyiben döntően a nappali órákban és főként a városban közlekedünk, fagymentes utakon.

Azzal viszont érdemes számolni, hogy a kora reggeli, illetve az esti, éjszakai órákban még találkozhatunk téli út- és látási viszonyokkal. Tehát azoknak, akik a következő hetekben még gyakran és hosszan autóznak hegyi utakon, fagyzugos területeken szürkület és napkelte között, még érdemes elhalasztania a gumicserét.

Ásványkincs-motor – miért nem egyenértékű minden dollárnyi GDP?

Egyes országokban a gazdaság motorja nem a gyárakban vagy az irodákban működik, hanem mélyen a föld alatt. Olaj, gáz vagy ritkafémek termelik meg a GDP jelentős részét, gyakran anélkül, hogy széles társadalmi teljesítmény állna mögöttük. Ez alapjaiban torzítja az országok közötti összehasonlítást. De mit jelent ez egy olyan ország számára, mint Magyarország, ahol ilyen kincsek nincsenek?
Hogyan lehetne oldani a magyar nyugdíjkorhatár egyszerre fennálló merevségét és lazaságát?

Jelenleg a magyar nyugdíjkorhatár egyszerre merev és laza. Merev, mert 2012 óta főszabályként tilos az általános nyugdíjkorhatár elérése előtt nyugdíjba vonulni. Laza, mert 2011 óta azok a nők, akik az általános (másképp: irányadó) korhatár alatt összegyűjtöttek 40 éves jogviszonyt (nagy részben szolgálati idő, de például a felsőoktatási évek nem számítanak), levonás nélkül nyugdíjba vonulhatnak. A laza korhatár olyan népszerű, hogy legtöbben a merevséget is a lazaság kiterjesztésével oldanák. Holott ismert és más országokban bevált a rugalmas (másképp: változó) korhatár rendszere: az általános korhatár elérése előtt 2–3 évvel, akár 20 évnyi szolgálati idővel, előrehozott nyugdíjjal nyugdíjba lehet menni, csak le kell nyelni az előrehozott időszakért az évi 4–6 százalékos máluszt. A cikk első felében összehasonlítom a két rendszert, majd egy elméleti átmenetet mutatok be a merev/laza és a rugalmas korhatár között. Végül gyakorlati javaslatot teszek egy hatéves átmenetre a merev/laza rendszerből a rugalmasra.

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 17.)

Bangaranga! Bulgaria wins Eurovision - but UK comes last

