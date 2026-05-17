Milyen abroncsot kellene használni, ha nappal nyár van, éjszaka viszont tél?

A tél elmúltával célszerű lecserélni a téli gumikat, mivel 7 Celsius-fok felett a lágyabb szerkezetű abroncsok száraz és nedves úton egyaránt rosszabbul teljesítenek, méterekkel megnőhet a fékút a nyári gumikéhoz képest – írja a kozlekedesbiztonsag.kti.hu, hozzátéve, hogy 15 fok felett a differencia akár 6 méter is lehet.

Ráadásul a téli gumi hidegben is rugalmasságot biztosító magas szilikáttartalma miatt a már viszonylag meleg aszfalton gyorsan túlmelegszik és felgyorsul a kopása, pár száz kilométer alatt teljesen leradírozhatja magáról a futófelületet. A melegben felpuhulnak az abroncs lamellái, így az autó instabillá válhat. A kormányzás kevésbé lesz precíz, a sofőrnek ilyenkor az az érzése támadhat, hogy az autója minden ok nélkül időnként kezd kicsúszni alóla. A gördülési ellenállás 7 fok feletti rohamos növekedése emellett az autó üzemanyag-fogyasztását is megemeli és jóval zajosabb is lesz.

A szakértők javaslata szerint viszont egészen nyugodtan lecserélhetjük abroncsainkat nyári garnitúrára, ha éjszaka még fagy, nappal viszont 20 Celsius-fok körüli hőmérsékletek vannak – amennyiben döntően a nappali órákban és főként a városban közlekedünk, fagymentes utakon.

Azzal viszont érdemes számolni, hogy a kora reggeli, illetve az esti, éjszakai órákban még találkozhatunk téli út- és látási viszonyokkal. Tehát azoknak, akik a következő hetekben még gyakran és hosszan autóznak hegyi utakon, fagyzugos területeken szürkület és napkelte között, még érdemes elhalasztania a gumicserét.