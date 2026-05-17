2026. május 17. vasárnap Paszkál
Esőcseppek egy ablaküvegen.
Nyitókép: Pixabay

Baján esett a legtöbb eső, de volt, ahol semennyi

Infostart / MTI

Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott – közölte a HungaroMet Zrt.

Mint a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán közölte: már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék.

Szombaton főként nagyobb kiterjedésű csapadékzónák áztatták a talajt, de északkeleten és helyenként a déli tájakon zivatarok is kialakultak.

A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb, 50 milliméter körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett,

Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 milliméter esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpokalján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi.

Az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli-középhegységben, valamint a Duna-Tisza köze egy részén esett a legtöbb, 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 milliméternél több eső, míg az ország északkeleti-keleti részében sokfelé csak 1-4 milliméter esőt regisztráltak.

Az előrejelzés szerint vasárnap az ország középső részén nagyrészt borult idő várható ismétlődő esővel, záporral. A Nyugat-Dunántúlon, valamint a keleti harmadban hosszabb napos időszakra lehet számítani, azonban utóbbi vidékeken az erőteljes gomolyfelhő-képződésből intenzív, felhőszakadással kísért zivatarok megjelenése valószínű.

NAT, tanfelügyelők, tankönyvek, munkáltatói jogok – mit kérnek a pedagógusok az új kormánytól? Itt a részletes lista

A brit sajtó már Robbie Keane helyzetét tárgyalja a Fradi-ezüst után

Két baleset miatt állt be az M1-es autópálya

Elszabadult a kóborkutya-helyzet Magyarországon: már a menhelyek sem bírják a terhelést

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

