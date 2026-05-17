2026. május 17. vasárnap Paszkál
Két teherautó egymás mögött halad az autópályán.
Nyitókép: Unsplash

Szigorodik az ellenőrzés az autópályákon is

Infostart

A Magyar Közút tájékoztatása szerint a veszélyhelyzet megszűnésével ismét a korábban megszokott szabályok szerint ellenőrzik az úthasználatot és az útdíjfizetést.

Ez azt jelenti, hogy újra komoly bírságot kaphatnak azok, akik hibás tengelyszámmal, rossz díjkategóriában vagy érvénytelen jogosultsággal használják a díjköteles utakat. A rendelet elsősorban a megtett úttal arányos útdíjfizetési rendszerre, vagyis a HU-GO rendszerre vonatkozik. A változás ugyanakkor nem érinti a személyautók e-matricás rendszerét, vagyis az autósoknak továbbra is a megszokott országos és vármegyei matricaszabályok szerint kell közlekedniük.

„Különösen fontos odafigyelni a megfelelő útdíjkategória megadására, a pontos tengelyszámra, valamint az érvényes úthasználati jogosultságra. A hibás adatok vagy elmaradt díjfizetés után újra szigorúbb bírságolás jöhet” tájékoztatott Király Kitti, a Magyar Közút koordinációs főmunkatársa.

Az elmúlt időszakban átmeneti szabályozás volt érvényben, amely bizonyos esetekben még lehetőséget adott arra, hogy az autósok és fuvarozók utólag rendezzék a hibás útdíjfizetésből adódó különbözetet.
Ez főként azokat érintette, akik jóhiszeműen rossz tengelyszámot vagy hibás környezetvédelmi kategóriát adtak meg az útdíjrendszerben, emiatt pedig kevesebb díjat fizettek a szükségesnél. A szabályozás alapján a különbözet befizetésével még mentesülhettek a közigazgatási bírság alól.

Ez a könnyítés azonban megszűnt, így mostantól ismét automatikusan jöhet a büntetés – írta a Kemma.

Egyes országokban a gazdaság motorja nem a gyárakban vagy az irodákban működik, hanem mélyen a föld alatt. Olaj, gáz vagy ritkafémek termelik meg a GDP jelentős részét, gyakran anélkül, hogy széles társadalmi teljesítmény állna mögöttük. Ez alapjaiban torzítja az országok közötti összehasonlítást. De mit jelent ez egy olyan ország számára, mint Magyarország, ahol ilyen kincsek nincsenek?
Jelenleg a magyar nyugdíjkorhatár egyszerre merev és laza. Merev, mert 2012 óta főszabályként tilos az általános nyugdíjkorhatár elérése előtt nyugdíjba vonulni. Laza, mert 2011 óta azok a nők, akik az általános (másképp: irányadó) korhatár alatt összegyűjtöttek 40 éves jogviszonyt (nagy részben szolgálati idő, de például a felsőoktatási évek nem számítanak), levonás nélkül nyugdíjba vonulhatnak. A laza korhatár olyan népszerű, hogy legtöbben a merevséget is a lazaság kiterjesztésével oldanák. Holott ismert és más országokban bevált a rugalmas (másképp: változó) korhatár rendszere: az általános korhatár elérése előtt 2–3 évvel, akár 20 évnyi szolgálati idővel, előrehozott nyugdíjjal nyugdíjba lehet menni, csak le kell nyelni az előrehozott időszakért az évi 4–6 százalékos máluszt. A cikk első felében összehasonlítom a két rendszert, majd egy elméleti átmenetet mutatok be a merev/laza és a rugalmas korhatár között. Végül gyakorlati javaslatot teszek egy hatéves átmenetre a merev/laza rendszerből a rugalmasra.

