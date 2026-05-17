Szigorodik az ellenőrzés az autópályákon is

Ez azt jelenti, hogy újra komoly bírságot kaphatnak azok, akik hibás tengelyszámmal, rossz díjkategóriában vagy érvénytelen jogosultsággal használják a díjköteles utakat. A rendelet elsősorban a megtett úttal arányos útdíjfizetési rendszerre, vagyis a HU-GO rendszerre vonatkozik. A változás ugyanakkor nem érinti a személyautók e-matricás rendszerét, vagyis az autósoknak továbbra is a megszokott országos és vármegyei matricaszabályok szerint kell közlekedniük.

„Különösen fontos odafigyelni a megfelelő útdíjkategória megadására, a pontos tengelyszámra, valamint az érvényes úthasználati jogosultságra. A hibás adatok vagy elmaradt díjfizetés után újra szigorúbb bírságolás jöhet” tájékoztatott Király Kitti, a Magyar Közút koordinációs főmunkatársa.

Az elmúlt időszakban átmeneti szabályozás volt érvényben, amely bizonyos esetekben még lehetőséget adott arra, hogy az autósok és fuvarozók utólag rendezzék a hibás útdíjfizetésből adódó különbözetet.

Ez főként azokat érintette, akik jóhiszeműen rossz tengelyszámot vagy hibás környezetvédelmi kategóriát adtak meg az útdíjrendszerben, emiatt pedig kevesebb díjat fizettek a szükségesnél. A szabályozás alapján a különbözet befizetésével még mentesülhettek a közigazgatási bírság alól.

Ez a könnyítés azonban megszűnt, így mostantól ismét automatikusan jöhet a büntetés – írta a Kemma.