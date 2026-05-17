Sávlezárás, súlyos balesetek miatt lassul le az autópálya

Vasárnap délelőtt a 18-as kilométerszelvénynél történt balesetben a két autóban összesen heten utaztak. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Később az M1-es autópályán Győr felé, a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon a 25-ös kilométerszelvénynél két személygépkocsi és egy kisbusz ütközött össze. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

Az M0-son is vannak gondok: egymásnak ütközött két személygépkocsi az M0-ás autóúton, az M3-as autópálya csomópontja után, az M5-ös felé, a 65-ös kilométerszelvénynél. A fővárosi hivatásos és az újpesti önkéntes tűzoltók áramtalanítottak egy járművet. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.