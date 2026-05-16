ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vay Ádám kapus, a finn Janne Kuokkanen, Kiss Roland és a finn Eemil Erholtz (b-j) a svájci jégkorong-világbajnokság A csoportjának selejtezõjében játszott Magyarország-Finnország mérkõzésen Zürichben 2026. május 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma

Majoross Gergely: amit a szakmai stáb szeretett volna kapni az első vb-meccstől, azt megkapta

Infostart / MTI

A magyar válogatott 4-1-re kikapott a világ élvonalához tartozó finn csapattól a svájci jégkorong-világbajnokság zürichi csoportjában. A magyarok jól helytálltak a topcsapat ellen.

Majoross Gergely, a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata büszkén, emelt fővel nézhet tükörbe a világ élvonalához tartozó finnek elleni világbajnoki csoportmérkőzésen elszenvedett 4-1-es vereséget követően.

A gól nélküli első harmad után két gyors finn találatra Sebők Balázs válaszolt, ám a folytatásban még kétszer betalált a rivális. A két válogatottnak ez volt a harmadik vb meccse, és a harmadik finn diadal. A magyaroknak a következő két meccsük döntő jelentőségű lesz a bennmaradás tekintetében. Vasárnap a britek elleni 5-2-vel indító osztrákokkal, kedden pedig a feljutó szigetországiakkal találkoznak.

„Az volt a cél, hogy amit tudunk kontrollálni, abban a legjobbunkat nyújtsuk. Csapatként küzdöttünk, és nagyon sok energiát tettünk ebbe a meccsbe a világ egyik legjobbja ellen” – mondta Majoross. Hozzátette:

amit a szakmai stáb szeretett volna kapni az első vb-meccstől, azt megkapta.

„Azt hiszem, büszkén, emelt fővel nézhetünk tükörbe. Viszont vasárnap is fontos mérkőzés vár ránk, Ausztria ellen is hasonló teljesítményre lesz szükségünk. Talán többet lesz nálunk a korong, talán több helyzetünk lesz, és ezekkel élni kell” – fogalmazott.

Majoross jelezte: szeretné, hogy a szerdán még a finn bajnoki döntőben játszott Galló Vilmos a mostani pihenője után az osztrákok ellen jégre lépjen, míg az izomhúzódással kezelt Bartalis István szereplése kérdésées.

A gólszerző, a finn Ässät Porit erősítő Sebők Balázs elmondta, tudták, hogy a finnek ellen nem fognak fölényben játszani, de így is megmutatták, mire képesek.

„Büszke vagyok mindenkire, jól helytálltunk egy topcsapat ellen.

A felkészülésünk jól sikerült, és beleálltunk a meccsbe. Az osztrákok elleni vasárnapi összecsapás azonban teljesen más lesz. Hozzájuk szintben közelebb állunk, mint a finnekhez, nem kérdés. Többet tudunk majd támadni, és remélem, ennek meglesz az eredménye. Most jönnek azok a meccsek, amelyeket szeretnénk megnyerni, és meg is fogjuk!” – hangsúlyozta.

A 28 lövést hárító Vay Ádám nehéz meccsre számított.

„Próbáltam felkészülni az ellenfélből. Tudtuk, hogy nagyok, erősek, és valóban, nagyon harcolnom kellett, hogy lássam a lövéseket. A stáb remekül felkészített bennünket, és sok tapasztalatot szereztünk ebből a meccsből is” – mondta.

A finn Jukurit Mikkeli csapatában légiós, gólpasszos Horváth Bence kiemelte, szerencsére egyre több fiatal magyar játékos jut el a magyarnál magasabb szintű hokikultúrába, és ennek is köszönhető, hogy már szép eredményeket tudnak elérni.

„Lassacskán vagyunk egy páran, akik külföldön, vagy éppen pont Finnországban játszanak, és bízom benne, hogy azokat a dolgokat, amiket kint tanulunk, haza tudjuk hozni. A mai és a Kanada elleni meccsek jó tempót adtak, bízom benne, hogy vasárnap, Ausztria ellen ezt kamatoztatjuk” – fogalmazott.

A védő Hadobás Zétény elsősorban Vay Ádám remeklését emelte ki.

„Óriásit védett! Próbáltunk neki segíteni, ez a csapatmunka, de így is sok ziccerrel nézett szembe. Az nem jelenthet bajt, hogy 24 órán belül megint van egy meccsünk, mert nagyon komoly felkészülésen vagyunk túl” – mondta az FTC hátvédje.

Sofron István örült annak, hogy a meccs feléig nyílt volt a csata.

„Nem estünk pánikba akkor sem, amikor beszorultunk. Tettük a dolgunkat, mindenki igyekezett tartani a helyét. Türelmesek maradtunk, nem rohangáltunk feleslegesen. Az osztrákok ellen már más lesz, ott többet birtokoljuk majd a korongot, és marad erő a támadásokra is” – mondta az FTC csatára.

Kezdőlap    Sport    Majoross Gergely: amit a szakmai stáb szeretett volna kapni az első vb-meccstől, azt megkapta

sport

jégkorong-vb

válogatott

majoross gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére
A miniszterelnök a budai Várban lévő kormányzati épületek szombati bejárásán beszélt arról, hogy mit terveznek a még felújítás alatt álló épületekkel és kérdéseket tett fel Varga Zs. András Kúria-elnöknek.
 

Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium

Tarr Zoltán felsorolta, mi lesz biztosan az első intézkedései között

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

Egy rendelettel 13 államtitkárt menesztettek – mutatjuk, kik és honnan távoznak

„A valaha volt legdrasztikusabb nyár jön” – klimatikus vészhelyzet lehet Magyarországon is

„A valaha volt legdrasztikusabb nyár jön” – klimatikus vészhelyzet lehet Magyarországon is

Körülbelül egy teljes évnyi csapadékmennyiség hiányzik a hazai rendszerből 2022 óta, és úgy fogunk ráfordulni az idei nyárra, hogy a talaj felső száz centiméteres rétegében alig van víz – mondta az InfoRádióban Budapest főtájépítésze. Több más téma mellett kitért a kaszálási tilalom értelmére és arra is, hogy nagy szükség lenne még több automata öntözőre, de nincs rá forrás.
 

Kiderült, ki felel államtitkárként a vízügyért és a klímapolitikáért

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljesen visszacsinálná a Brexitet a brit kormányfő kihívója

Teljesen visszacsinálná a Brexitet a brit kormányfő kihívója

Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kell az Európai Unióhoz - mondta szombaton Wes Streeting volt brit egészségügyi miniszter, aki Keir Starmer miniszterelnök tisztségére pályázik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztó hír érkezett: a rettegett vírus egy ritka változata kezdett terjedni, ami ellen egyelőre nincs vakcina

Riasztó hír érkezett: a rettegett vírus egy ritka változata kezdett terjedni, ami ellen egyelőre nincs vakcina

Az afrikai járványügyi központ szombati közlése szerint eddig 13 fertőzöttnél mutatták ki a variánst.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Taiwan insists it is independent after Trump warning

Taiwan insists it is independent after Trump warning

Fresh from his summit in Beijing, the US president warned against a formal declaration of independence by the island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 16. 21:32
MOB: a kormányváltás miatt bizonytalanság van a jövővel kapcsolatban
2026. május 16. 20:54
Nincs egyezség, távozik a Debrecen vezetőedzője
×
×