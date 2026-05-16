Majoross Gergely: amit a szakmai stáb szeretett volna kapni az első vb-meccstől, azt megkapta

Majoross Gergely, a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata büszkén, emelt fővel nézhet tükörbe a világ élvonalához tartozó finnek elleni világbajnoki csoportmérkőzésen elszenvedett 4-1-es vereséget követően.

A gól nélküli első harmad után két gyors finn találatra Sebők Balázs válaszolt, ám a folytatásban még kétszer betalált a rivális. A két válogatottnak ez volt a harmadik vb meccse, és a harmadik finn diadal. A magyaroknak a következő két meccsük döntő jelentőségű lesz a bennmaradás tekintetében. Vasárnap a britek elleni 5-2-vel indító osztrákokkal, kedden pedig a feljutó szigetországiakkal találkoznak.

„Az volt a cél, hogy amit tudunk kontrollálni, abban a legjobbunkat nyújtsuk. Csapatként küzdöttünk, és nagyon sok energiát tettünk ebbe a meccsbe a világ egyik legjobbja ellen” – mondta Majoross. Hozzátette:

amit a szakmai stáb szeretett volna kapni az első vb-meccstől, azt megkapta.

„Azt hiszem, büszkén, emelt fővel nézhetünk tükörbe. Viszont vasárnap is fontos mérkőzés vár ránk, Ausztria ellen is hasonló teljesítményre lesz szükségünk. Talán többet lesz nálunk a korong, talán több helyzetünk lesz, és ezekkel élni kell” – fogalmazott.

Majoross jelezte: szeretné, hogy a szerdán még a finn bajnoki döntőben játszott Galló Vilmos a mostani pihenője után az osztrákok ellen jégre lépjen, míg az izomhúzódással kezelt Bartalis István szereplése kérdésées.

A gólszerző, a finn Ässät Porit erősítő Sebők Balázs elmondta, tudták, hogy a finnek ellen nem fognak fölényben játszani, de így is megmutatták, mire képesek.

„Büszke vagyok mindenkire, jól helytálltunk egy topcsapat ellen.

A felkészülésünk jól sikerült, és beleálltunk a meccsbe. Az osztrákok elleni vasárnapi összecsapás azonban teljesen más lesz. Hozzájuk szintben közelebb állunk, mint a finnekhez, nem kérdés. Többet tudunk majd támadni, és remélem, ennek meglesz az eredménye. Most jönnek azok a meccsek, amelyeket szeretnénk megnyerni, és meg is fogjuk!” – hangsúlyozta.

A 28 lövést hárító Vay Ádám nehéz meccsre számított.

„Próbáltam felkészülni az ellenfélből. Tudtuk, hogy nagyok, erősek, és valóban, nagyon harcolnom kellett, hogy lássam a lövéseket. A stáb remekül felkészített bennünket, és sok tapasztalatot szereztünk ebből a meccsből is” – mondta.

A finn Jukurit Mikkeli csapatában légiós, gólpasszos Horváth Bence kiemelte, szerencsére egyre több fiatal magyar játékos jut el a magyarnál magasabb szintű hokikultúrába, és ennek is köszönhető, hogy már szép eredményeket tudnak elérni.

„Lassacskán vagyunk egy páran, akik külföldön, vagy éppen pont Finnországban játszanak, és bízom benne, hogy azokat a dolgokat, amiket kint tanulunk, haza tudjuk hozni. A mai és a Kanada elleni meccsek jó tempót adtak, bízom benne, hogy vasárnap, Ausztria ellen ezt kamatoztatjuk” – fogalmazott.

A védő Hadobás Zétény elsősorban Vay Ádám remeklését emelte ki.

„Óriásit védett! Próbáltunk neki segíteni, ez a csapatmunka, de így is sok ziccerrel nézett szembe. Az nem jelenthet bajt, hogy 24 órán belül megint van egy meccsünk, mert nagyon komoly felkészülésen vagyunk túl” – mondta az FTC hátvédje.

Sofron István örült annak, hogy a meccs feléig nyílt volt a csata.

„Nem estünk pánikba akkor sem, amikor beszorultunk. Tettük a dolgunkat, mindenki igyekezett tartani a helyét. Türelmesek maradtunk, nem rohangáltunk feleslegesen. Az osztrákok ellen már más lesz, ott többet birtokoljuk majd a korongot, és marad erő a támadásokra is” – mondta az FTC csatára.