Változik az idő, és új figyelmeztetést is kiadtak – térképek

Vasárnap a Dunántúlon nyugat felől, valamint keleten szakadozik, csökken a felhőzet, hosszabb időre is kisüthet a nap. A felhőtakaró és a csapadék súlypontja egyre inkább a középső, majd délután a keleti országrész fölé helyeződik át. Ezeken a tájakon még sok helyen lehet eső, zápor, a keleti megyékben zivatar is előfordulhat.

Az északias szelet nagy területen erős, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések kísérik. Emellett zivatarok környezetében is elképzelhető erős, viharos széllökés. Zivatar és széllökések miatt számos vármegyére citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul, a felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket, de a Tiszántúl zömén 20, 24 fok lesz a jellemző.