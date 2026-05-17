Aggasztó tendencia a MÁV-nál

Míg 2025 január-áprilisban 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV-csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút: 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során – közölték.

A tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet „különösen borús képet fest”, ráadásul az idei atrocitások közül kilenc alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók – áll a közleményben.

A közlekedési cég arra figyelmeztetett, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény: a MÁV-csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más, az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat.

A MÁV-csoport közölte: a jövőben is minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújt a bántalmazott kollégáknak.

A felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett közel 200 testkamera.

Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése a jegyvizsgálók részére.

A MÁV-csoport folytatja „Ha megütöd, leülöd!” című kampányát, amely arra emlékezteti az utazóközönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény.

Hozzátették, a biztonság növelése érdekében szorosabban együttműködnek a rendőrséggel, és ahol lehetősége van, a helyi polgárőrszervezetekkel; a felügyeletük alá tartozó vagyonőri szolgálatokat pedig célzottan a legkritikusabb vonalszakaszokra vezénylik.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán azt írta, „a közfeladatot ellátó munkatársaink elleni erőszak nem »indulat«, nem »vita«, hanem bűncselekmény. És erre zéró toleranciával reagálunk”.