Robert Lewandowski, az FC Barcelona játékosa, miután megszerezte csapata első gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában játszott FC Barcelona-Young Boys mérkőzésen a barcelonai Lluís Companys Olimpiai Stadionban 2024. október 1-jén.
Robert Lewandowski búcsút int – videó

Az idény végén távozik a Barcelona labdarúgócsapatától Robert Lewandowski..

A 37 éves lengyel támadó négy szezon alatt három bajnok cím részese volt a katalán együttesnél.

Sajtóhírek szerint a játékos, akinek nyáron lejár a szerződése a klubnál, Szaúd-Arábiából, Olaszországból és az Egyesült Államokból is kapott ajánlatot.

„Négy kihívásokkal és kemény munkával teli év után ideje továbblépni. Azzal az érzéssel távozom, hogy teljesítettem a küldetésemet”

– írta szombaton közösségi oldalán Lewandowski, aki minden sorozatot figyelembe véve 119 gólt szerzett a Barcelona színeiben.

„Négy idény, három bajnoki cím... A Barca visszatért oda, ahova tartozik” – tette hozzá.

A futballista az elmúlt évben többször volt sérült, 29 bajnoki fellépéséből csak 15-ször volt kezdő a mostani szezonban, amelyben 13-szor volt eredményes.

A Barcelona, amely már bebiztosította bajnoki címét, még a Real Betisszel és a Valenciával játszik a La Liga utolsó két fordulójában.

