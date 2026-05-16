2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Megtalálhatta új edzőjét a Chelsea

Sajtóhírek szerint Xabi Alonso lesz az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea vezetőedzője.

Szombat este több hírportál arról számolt be, hogy a 44 éves spanyol szakember mindenben megállapodott a londoni klub vezetőivel, és a napokban aláírja négy évre szóló szerződését.

A játékosként világ- és Európa-bajnok Xabi Alonso számára nem ismeretlen a Premier League légköre, hiszen 2009 és 2014 között több mint 200 meccsen lépett pályára a Liverpool színeiben. Éppen ezért sokak szerint arra volt inkább esély, hogy Arne Slot helyére kerülhet, akivel a mostani idényben a vártnál gyengébben szerepel a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató, egy évvel korábban bajnok Liverpool.

Xabi Alonso a Leverkusen trénereként robbant be vezetőedzőként, a német csapattal 2024-ben megnyerte a klub történetének első bajnoki címét, s tette ezt veretlenül, amire addig nem volt példa a Bundesligában. A spanyol tréner tavaly nyáron a Real Madrid edzője lett, a spanyol sztárcsapattól viszont januárban menesztették.

A tudományt támogatni kell, de nem így – kezdte álláspontja kifejtését a tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. Megindokolta, miért szüntetik meg az Élvonal Alapítvány 261,7 milliárd forintos szerződését, mit terveznek helyette, illetve hol tart a tudományt érintő átadás-átvételi folyamatban.
 

Körülbelül egy teljes évnyi csapadékmennyiség hiányzik a hazai rendszerből 2022 óta, és úgy fogunk ráfordulni az idei nyárra, hogy a talaj felső száz centiméteres rétegében alig van víz – mondta az InfoRádióban Budapest főtájépítésze. Több más téma mellett kitért a kaszálási tilalom értelmére és arra is, hogy nagy szükség lenne még több automata öntözőre, de nincs rá forrás.
 

Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is. A felújításokkal kapcsolatos kérdésekből a Kúria sem maradt ki, a testület délután visszautasította a luxusberuházásokra vonatkozó vádakat.

A Chelsea közel áll a spanyol Xabi Alonso kinevezéséhez. A 44 éves szakvezető várhatóan négyéves szerződést ír alá a londoni klubbal.

Taiwan insists it is independent after Trump warning

Taiwan insists it is independent after Trump warning

Fresh from his summit in Beijing, the US president warned against a formal declaration of independence by the island.

