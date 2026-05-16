Megtalálhatta új edzőjét a Chelsea

Szombat este több hírportál arról számolt be, hogy a 44 éves spanyol szakember mindenben megállapodott a londoni klub vezetőivel, és a napokban aláírja négy évre szóló szerződését.

A játékosként világ- és Európa-bajnok Xabi Alonso számára nem ismeretlen a Premier League légköre, hiszen 2009 és 2014 között több mint 200 meccsen lépett pályára a Liverpool színeiben. Éppen ezért sokak szerint arra volt inkább esély, hogy Arne Slot helyére kerülhet, akivel a mostani idényben a vártnál gyengébben szerepel a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató, egy évvel korábban bajnok Liverpool.

Xabi Alonso a Leverkusen trénereként robbant be vezetőedzőként, a német csapattal 2024-ben megnyerte a klub történetének első bajnoki címét, s tette ezt veretlenül, amire addig nem volt példa a Bundesligában. A spanyol tréner tavaly nyáron a Real Madrid edzője lett, a spanyol sztárcsapattól viszont januárban menesztették.