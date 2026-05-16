ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BIRMINGHAM, ENGLAND - MAY 15: (THE SUN OUT, THE SUN ON SUNDAY OUT) Dominik Szoboszlai of Liverpool runs with the ball during the Premier League match between Aston Villa and Liverpool at Villa Park on May 15, 2026 in Birmingham, England. (Photo by Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images)
Nyitókép: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Szoboszlai Gerrarddal került egy mémre a szerencsétlen eset miatt

Infostart

A magyar középpályás rosszindulatú vicc szereplője lett az elcsúszása miatt.

A Liverpool simán kikapott az Aston Villa otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 37., utolsó előtti fordulójának pénteki nyitómeccsén, így még nem tudta bebiztosítani szereplését a Bajnokok Ligája következő idényében, ellenfele viszont igen.

Angliában most azon élcelődnek, hogy valóban Szoboszlai az új Steven Gerrard, akinek egy hasonló elcsúszásán a bajnoki cím ment el.

A péntek esti mérkőzésen a tízest játszó Szoboszlai Dominik az 57. percben, 1-1-es állásnál csúszott el saját térfelén. Ekkor Morgan Rogers ellopta a labdát, majd Ollie Watkinsnak passzolt, aki belőtte a Villa vezető gólját. A Liverpool-szurkolók úgy vélik, ezen ment el a meccs, és Arne Slot vezetőedző is azt mondta, hogy a csapat utána sehogyan sem tudott új erőre kapni.

Szoboszlai szerencsétlen esése, ami amúgy is neki fáj a legjobban, hasonlított arra, amikor Steven Gerrard járt így 2014-ben, azon a Chelsea elleni rangadón, amelyen a csapat végül lemaradt a Premier League bajnoki címéről.

Az angol Troll Football élcelődött a párhuzamon: „a Liverpool-szurkolóknak végig igazuk volt… Szoboszlai tényleg az új Gerrard” – írták, fotót csatolva az epés megjegyzéshez.

A Liverpool helyzete most nem ilyen kritikus: a csapat a Bajnokok Ligája-részvételt érő ötödik helyen áll a bajnokságban. Slot hangsúlyozta, hogy a vereség következtében az utolsó fordulóban csapatának mindenképp nyernie kell a Brentford ellen, hogy bebiztosítsa részvételét a BL következő idényére.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Gerrarddal került egy mémre a szerencsétlen eset miatt

labdarúgás

sport

liverpool

aston villa

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mit jelent a tarvágás beltiltása a védett erdőkben? Megszólalt az Erdészeti Egyesület alelnöke

Mit jelent a tarvágás beltiltása a védett erdőkben? Megszólalt az Erdészeti Egyesület alelnöke
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter egyik első intézkedéseként azonnali hatállyal betiltotta a tarvágást a védett erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke szerint ez indokolt és végrehajtható döntés, Ripszám István szerint nem fog drasztikus változást okozni, de felhívta a figyelmet arra, hogy nem mindegy: egy védett területen őshonos vagy idegenhonos fafajok vannak.
VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas csapást mért Izrael: célkeresztbe került a véres terrortámadás fő kitervelője

Hatalmas csapást mért Izrael: célkeresztbe került a véres terrortámadás fő kitervelője

Sorsa hivatalosan még nem tisztázott, de izraeli biztonsági források szerint a kiiktatása nagy valószínűséggel sikeres volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

The US president says he wants Beijing and Taipei to "cool down" tensions over the self-governing island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 16. 09:00
Arne Slot a Liverpool-vereségről: azt hittük, már mindent láttunk
2026. május 15. 17:22
Pályázat – Real-elnöki szék kinek kell?
×
×