Szoboszlai Gerrarddal került egy mémre a szerencsétlen eset miatt

A Liverpool simán kikapott az Aston Villa otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 37., utolsó előtti fordulójának pénteki nyitómeccsén, így még nem tudta bebiztosítani szereplését a Bajnokok Ligája következő idényében, ellenfele viszont igen.

Angliában most azon élcelődnek, hogy valóban Szoboszlai az új Steven Gerrard, akinek egy hasonló elcsúszásán a bajnoki cím ment el.

A péntek esti mérkőzésen a tízest játszó Szoboszlai Dominik az 57. percben, 1-1-es állásnál csúszott el saját térfelén. Ekkor Morgan Rogers ellopta a labdát, majd Ollie Watkinsnak passzolt, aki belőtte a Villa vezető gólját. A Liverpool-szurkolók úgy vélik, ezen ment el a meccs, és Arne Slot vezetőedző is azt mondta, hogy a csapat utána sehogyan sem tudott új erőre kapni.

Szoboszlai szerencsétlen esése, ami amúgy is neki fáj a legjobban, hasonlított arra, amikor Steven Gerrard járt így 2014-ben, azon a Chelsea elleni rangadón, amelyen a csapat végül lemaradt a Premier League bajnoki címéről.

Az angol Troll Football élcelődött a párhuzamon: „a Liverpool-szurkolóknak végig igazuk volt… Szoboszlai tényleg az új Gerrard” – írták, fotót csatolva az epés megjegyzéshez.

Liverpool fans were right all along… Szoboszlai really is the next Gerrard pic.twitter.com/sldSxiH6Eu — Troll Football (@TrollFootball) May 15, 2026

A Liverpool helyzete most nem ilyen kritikus: a csapat a Bajnokok Ligája-részvételt érő ötödik helyen áll a bajnokságban. Slot hangsúlyozta, hogy a vereség következtében az utolsó fordulóban csapatának mindenképp nyernie kell a Brentford ellen, hogy bebiztosítsa részvételét a BL következő idényére.