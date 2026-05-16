ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Arne Slot, a Liverpool vezetõedzõje az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Arsenal-Liverpool mérkõzésén a londoni Emirates Stadionban 2026. január 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Arne Slot a Liverpool-vereségről: azt hittük, már mindent láttunk

Infostart

Két gólpasszt is adott a magyar futballista. Egyelőre még nem BL-résztvevő a Liverpool.

A Liverpool kikapott az Aston Villa otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 37., utolsó előtti fordulójának pénteki nyitómeccsén.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin negyedik helyen álló együttese annak a tudatában lépett pályára az ötödik Birmingham stadionjában, hogy győzelem esetén hét pontra növeli az előnyét a hatodik, Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth csapatával szemben, azaz biztosan a legjobb ötben zár, és ősztől újra a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepelhet.

A szerdán Európa-liga-döntőt vívó hazaiak az első félidő hajrájában vezetést szereztek, majd az 53. percben Szoboszlai mesterien ívelt középre szabadrúgásból, a csapatkapitány Virgil van Dijk pedig könnyedén a kapuba fejelt. A vendégek öröme azonban nem tartott sokáig, mert hiába rúgtak egy kapufát, négy perccel később

Szoboszlai elcsúszott a saját térfelén, elvesztette a labdát, s Ollie Watkins révén ismét a Villa került előnybe.

Kerkez gólhelyzetben tisztázott, majd a hazaiak is eltalálták a kapufát, a 73. percben viszont már nem volt menekvés, Watkins közelről megint betalált. A „kegyelemdöfést” a skót John McGinn adta meg a 89. percben egy elképesztő átlövésből – igaz, Szoboszlai a ráadásban másodszor is gólpasszt adott Van Dijknek.

Ezzel a Liverpool még nem tudta bebiztosítani szereplését a Bajnokok Ligájában, ellenben az Aston Villa ezzel biztosan ott lesz a BL 2026/2027-es idényében.

„Két gólt szereztünk pontrúgás után, ilyenkor általában biztos lehetsz az eredményben, csakhogy mi három gólt is kaptunk rögzített helyzetből” – fogalmazott a Liverpool honlapján megjelent összefoglaló alapján a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Arne Slot, a Magyar Nemzet szerint kissé tágan értelmezve a fogalmat, hiszen az Aston Villa második gólja a Liverpool bedobása után született, s a harmadik birminghami találat sem kidolgozott pontrúgás-variáció volt.

„Voltak időszakai a mérkőzésnek, amikor úgy éreztem, hogy a mi javunkra dőlhet el.

Aztán ahogy 2-1-es hátrányba kerültünk: azt hittük, már mindent láttunk ebben az idényben – hát ilyet még nem”

– mondta Szoboszlai elcsúszásával kapcsolatban. – Persze Dominik, akinek nagyon jó idénye van, nem direkt csinálta, és ő érzi magát a legrosszabbul miatta. De megtörtént, és utána sehogyan sem tudtunk új erőre kapni” – fogalmazott a vezetőedző.

Slot hangsúlyozta, hogy a vereség következtében az utolsó fordulóban csapatának mindenképp nyernie kell a Brentford ellen, hogy bebiztosítsa részvételét a BL következő idényére.

A Liverpool az ötödik, BL-t érő helyen áll. Elméletileg két csapat előzheti meg: a Bournemouth és a Brighton. Előbbinek a Manchester City és a Nottingham Forest ellen is győznie kellene, hogy győzelmi kényszerbe hozza a Liverpoolt, utóbbinak a Leeds és a Manchester United elleni esetleges hat pont sem elég Szoboszlaiék megelőzéséhez, ha a Vörösök legalább egy pontot szereznek a Premier League zárónapján.

A tabella

1-5.: Bajnokok Ligája
6.: Európa-liga
7.: Konferencia-liga selejtező
18-20.: kiesés

1. Arsenal 36 24 7 5 68-26 79 pont

2. Manchester City 36 23 8 5 77-32 77

3. Manchester United 36 18 11 7 63-48 65

4. Aston Villa 37 18 8 11 54-48 62

5. Liverpool 37 17 8 12 62-52 59

------------------------------------------------------

6. Bournemouth 36 13 16 7 56-52 55

------------------------------------------------------

7. Brighton 36 14 11 11 52-42 53

------------------------------------------------------

8. Brentford 36 14 9 13 52-49 51

9. Chelsea 36 13 10 13 55-49 49

10. Everton 36 13 10 13 46-46 49

11. Fulham 36 14 6 16 44-50 48

12. Sunderland 36 12 12 12 37-46 48

13. Newcastle United 36 13 7 16 50-52 46

14. Leeds United 36 10 14 12 48-53 44

15. Crystal Palace 36 11 11 14 38-47 44

16. Nottingham Forest 36 11 10 15 45-47 43

17. Tottenham Hotspur 36 9 11 16 46-55 38

------------------------------------------------------

18. West Ham United 36 9 9 18 42-62 36

19. Burnley 36 4 9 23 37-73 21 - kiesett

20. Wolverhampton Wanderers 36 3 9 24 25-66 18 - kiesett

Kezdőlap    Sport    Arne Slot a Liverpool-vereségről: azt hittük, már mindent láttunk

labdarúgás

sport

liverpool

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mit jelent a tarvágás beltiltása a védett erdőkben? Megszólalt az Erdészeti Egyesület alelnöke

Mit jelent a tarvágás beltiltása a védett erdőkben? Megszólalt az Erdészeti Egyesület alelnöke
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter egyik első intézkedéseként azonnali hatállyal betiltotta a tarvágást a védett erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke szerint ez indokolt és végrehajtható döntés, Ripszám István szerint nem fog drasztikus változást okozni, de felhívta a figyelmet arra, hogy nem mindegy: egy védett területen őshonos vagy idegenhonos fafajok vannak.
VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas csapást mért Izrael: célkeresztbe került a véres terrortámadás fő kitervelője

Hatalmas csapást mért Izrael: célkeresztbe került a véres terrortámadás fő kitervelője

Sorsa hivatalosan még nem tisztázott, de izraeli biztonsági források szerint a kiiktatása nagy valószínűséggel sikeres volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

The US president says he wants Beijing and Taipei to "cool down" tensions over the self-governing island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 17:22
Pályázat – Real-elnöki szék kinek kell?
2026. május 15. 14:12
Befejezi a liverpooli együttes legendája
×
×