Arne Slot a Liverpool-vereségről: azt hittük, már mindent láttunk

A Liverpool kikapott az Aston Villa otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 37., utolsó előtti fordulójának pénteki nyitómeccsén.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin negyedik helyen álló együttese annak a tudatában lépett pályára az ötödik Birmingham stadionjában, hogy győzelem esetén hét pontra növeli az előnyét a hatodik, Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth csapatával szemben, azaz biztosan a legjobb ötben zár, és ősztől újra a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepelhet.

A szerdán Európa-liga-döntőt vívó hazaiak az első félidő hajrájában vezetést szereztek, majd az 53. percben Szoboszlai mesterien ívelt középre szabadrúgásból, a csapatkapitány Virgil van Dijk pedig könnyedén a kapuba fejelt. A vendégek öröme azonban nem tartott sokáig, mert hiába rúgtak egy kapufát, négy perccel később

Szoboszlai elcsúszott a saját térfelén, elvesztette a labdát, s Ollie Watkins révén ismét a Villa került előnybe.

Kerkez gólhelyzetben tisztázott, majd a hazaiak is eltalálták a kapufát, a 73. percben viszont már nem volt menekvés, Watkins közelről megint betalált. A „kegyelemdöfést” a skót John McGinn adta meg a 89. percben egy elképesztő átlövésből – igaz, Szoboszlai a ráadásban másodszor is gólpasszt adott Van Dijknek.

Ezzel a Liverpool még nem tudta bebiztosítani szereplését a Bajnokok Ligájában, ellenben az Aston Villa ezzel biztosan ott lesz a BL 2026/2027-es idényében.

„Két gólt szereztünk pontrúgás után, ilyenkor általában biztos lehetsz az eredményben, csakhogy mi három gólt is kaptunk rögzített helyzetből” – fogalmazott a Liverpool honlapján megjelent összefoglaló alapján a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Arne Slot, a Magyar Nemzet szerint kissé tágan értelmezve a fogalmat, hiszen az Aston Villa második gólja a Liverpool bedobása után született, s a harmadik birminghami találat sem kidolgozott pontrúgás-variáció volt.

„Voltak időszakai a mérkőzésnek, amikor úgy éreztem, hogy a mi javunkra dőlhet el.

Aztán ahogy 2-1-es hátrányba kerültünk: azt hittük, már mindent láttunk ebben az idényben – hát ilyet még nem”

– mondta Szoboszlai elcsúszásával kapcsolatban. – Persze Dominik, akinek nagyon jó idénye van, nem direkt csinálta, és ő érzi magát a legrosszabbul miatta. De megtörtént, és utána sehogyan sem tudtunk új erőre kapni” – fogalmazott a vezetőedző.

Slot hangsúlyozta, hogy a vereség következtében az utolsó fordulóban csapatának mindenképp nyernie kell a Brentford ellen, hogy bebiztosítsa részvételét a BL következő idényére.

A Liverpool az ötödik, BL-t érő helyen áll. Elméletileg két csapat előzheti meg: a Bournemouth és a Brighton. Előbbinek a Manchester City és a Nottingham Forest ellen is győznie kellene, hogy győzelmi kényszerbe hozza a Liverpoolt, utóbbinak a Leeds és a Manchester United elleni esetleges hat pont sem elég Szoboszlaiék megelőzéséhez, ha a Vörösök legalább egy pontot szereznek a Premier League zárónapján.

A tabella

1-5.: Bajnokok Ligája

6.: Európa-liga

7.: Konferencia-liga selejtező

18-20.: kiesés

1. Arsenal 36 24 7 5 68-26 79 pont

2. Manchester City 36 23 8 5 77-32 77

3. Manchester United 36 18 11 7 63-48 65

4. Aston Villa 37 18 8 11 54-48 62

5. Liverpool 37 17 8 12 62-52 59

------------------------------------------------------

6. Bournemouth 36 13 16 7 56-52 55

------------------------------------------------------

7. Brighton 36 14 11 11 52-42 53

------------------------------------------------------

8. Brentford 36 14 9 13 52-49 51

9. Chelsea 36 13 10 13 55-49 49

10. Everton 36 13 10 13 46-46 49

11. Fulham 36 14 6 16 44-50 48

12. Sunderland 36 12 12 12 37-46 48

13. Newcastle United 36 13 7 16 50-52 46

14. Leeds United 36 10 14 12 48-53 44

15. Crystal Palace 36 11 11 14 38-47 44

16. Nottingham Forest 36 11 10 15 45-47 43

17. Tottenham Hotspur 36 9 11 16 46-55 38

------------------------------------------------------

18. West Ham United 36 9 9 18 42-62 36

19. Burnley 36 4 9 23 37-73 21 - kiesett

20. Wolverhampton Wanderers 36 3 9 24 25-66 18 - kiesett