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Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Már jövő hét elején kész találkozni az ukrán elnökkel a magyar kormányfő – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A német kancellár kijelentette, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Az amerikai elnök szerint a következő egy hétben létrejöhet a megállapodás Iránnal. Az InfoRádió legfontosabb hírei kedden.

Jól haladnak, és akár már a héten lezárulhatnak a technikai szintű egyeztetések a magyar kisebbség jogairól Ukrajnával – jelentette ki a magyar miniszterelnök Berlinben. Magyar Péter közölte: ha ez megtörténik, kész akár a jövő hét elején találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz – fogalmazott a miniszterelnök Berlinben. Magyar Péter a német kancellárral tartott közös tájékoztatóján kiemelte: a kormány ott lesz, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről.

Friedrich Merz szerint Magyarország európai szerepének erősödése az egész kontinens, valamint a NATO számára is előnyös lenne. A német kancellár kijelentette, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére.

Magyarországon tárgyal az igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokról a kormánnyal. Michael McGrath az Országgyűlés tagjaival is találkozik, hogy egyebek mellett a 2026-os jogállamisági jelentés előkészítéséról tárgyaljon.

Nyílt fenyegetésnek nevezte a köztársasági elnök, hogy az alkotmány módosításával távolítanák el a hivatalából. Sulyok Tamás a német Cicero lapnak nyilatkozva azt mondta, hogy demokratikus alapelveket is sértene egy ilyen jogalkotási módszer.

Partnerséget kérnek a kormánytól az önkormányzatok – fogalmazott a főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetségének reformjavaslatairól tartott tájékoztatón. Karácsony Gergely megerősítette, holnap kezdik az egyeztetéseket a vidék- és településfejlesztési miniszterrel az önkormányzati rendszer helyzetéről.

Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indul annak feladatáról – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán azután beszélt erről, miután egyeztetett Michael McGrath-tal, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával.

Teljeskörű felülvizsgálatot rendelt el a közgyűjteményekben őrzött, nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgyvagyon helyzetéről és állapotáról a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt közölte, nem céljuk megszüntetni a kihelyezéseket, ám fontos, hogy azok átláthatóan, szakértők, kurátorok döntésén alapuljanak, ne egyéb érdekek és ízlések alapján.

A Magyar Nemzeti Múzeumban marad az Aranygyapjas-rendi lánc – így döntött a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán a Facebookon számolt be arról, hogy a tárca megakadályozta, hogy kiszervezzék a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó, állami tulajdonú felbecsülhetetlen értékű műtárgyat.

Lemondott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről Demeter Szilárd. A 444-nek azt mondta, nem akar a továbbiakban az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni. A Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnöki posztjáról viszont nem mondott le.

Oroszi Beatrix lesz az új tisztifőorvos – jelentette be az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Oroszi Beatrix korábban az Országos Epidemiológiai Központ megbízott vezetője volt annak 2017-es megszűnéséig.

Az átalakuló Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány-Strattmann László Alapítvány fő feladatát. Szeptember elején már az új rendszerben indul a munka – számolt be róla az egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán.

Az Országos Vérellátó Szolgálat átlátható működését ígérte az intézmény most kinevezett főigazgatója. Tordai Attila a régóta megoldásra váró kérdések közé sorolta a transzfúziós szabályzat aktualizálását, a vértakarékos eljárások elterjesztését vagy a transzplantációs koordináció támogatását.

Új vezetőt nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság élére a belügyminiszter. A katasztrófavédelem főigazgatói posztján Góra Zoltánt Varga Ferenc váltja, a büntetés-végrehajtást pedig Tóth Tamás helyett Schmehl János vezeti.

42 új motorvonatot vesz az állam a szentendrei, a csepeli és ráckevei HÉV-vonalakra a felszabadított uniós pénzekből. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében közölte: az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek.

Azonnali hatállyal elbocsátották a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatóját – értesült a 444. Bada János 2023-ban lett a vezetője a MÁV-csoport beszerzéseiért felelős vállalatnak.

Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását, nyilatkozta a 24.hu-nak a politikus védőügyvédje. Molnár Zsoltot befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, ám mindent tagad, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Molnár Zsolt letartóztatásáról csütörtökön dönt a bíróság. Az ügyben előállították Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert is.

Előrelépés történt a Mollal folytatott tárgyalásokban a Szerbiai Kőolajipari Vállalat orosz tulajdonrészének átvételéről. A szerb pénzügyminiszter közölte, a napokban várják a választ a legutóbbi szerb javaslatra.

Súlyos légitámadás érte Kijevet és több ukrajnai nagyvárost mára virradóra, sokan meghaltak és megsebesültek. Az orosz hadsereg 72 különböző típusú rakétával és több mint 650 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen.

Az amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hétben létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy a nap folyamán volt egy kis fennakadás, amit sikerült rendezni. Azt hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb.

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Kezdőlap    Belföld    Már jövő hét elején kész találkozni az ukrán elnökkel a magyar kormányfő – a nap hírei

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Befagyott a front, az erődöv és a drónok Ukrajnát segítik

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