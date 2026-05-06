ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.6
usd:
305.95
bux:
136239.03
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Német rendőr hátulról, a derékszíján különböző rendfenntartó eszközök lógnak, jobb oldalán a kézifegyvere látható.
Nyitókép: fhm, Getty Images

Szélsőséges szervezetekre csapott le a rendőrség, házkutatás-sorozat kezdődött Németországban

Infostart / MTI

Házkutatásokat kezdett szerdán kora reggel a német rendőrség tizenkét tartományban feltételezett neonácikhoz köthető ingatlanokban.

A karlsruhei szövetségi ügyészség szóvivője elmondta: 36 személyt vádolnak azzal, hogy a Jung und Stark (Fiatal és Erős) és a Deutsche Jugend Voran (Német Fiatalok Előre) nevű bűnszervezetek tagjai, illetve részt vettek azok kiépítésében. A gyanúsítottak a két csoport kiemelt, irányító tagjai, a legfiatalabb közülük 16 éves. Nyolc személy ellen súlyos testi sértés miatt is nyomoznak. A hatóságok egyelőre csak házkutatásokat tartanak, őrizetbe vételeket még nem terveznek – mondta el a szóvivő.

Stefanie Hubig igazságügyi miniszter elmondta: az alkotmányvédelmi hatóság információi nem hagynak kétséget afelől, hogy nagyon komolyan kell venni a szélsőjobboldal fenyegetését.

„Egyre többen érdeklődnek militáns szélsőjobboldali csoportosulások iránt, döbbenetes módon a fiatalok körében is. Ezeknek a csoportoknak a tevékenysége mindazok ellen irányul, akiket ők a szélsőjobboldali világképük alapján ellenségként azonosítanak, és a demokráciánkra is veszélyt jelentenek. Németországra nézve a szélsőjobboldal a legnagyobb belső fenyegetés” – mondta a miniszter.

Hozzátette: figyelemre méltó a szerdai házkutatások kiterjedtsége, hiszen 16 tartományból 12 érintett, a hatóságok több mint 45 objektumot vizsgálnak át. Ez ismételten azt mutatja, hogy az „erőszakos szélsőjobboldal össznémet fenyegetést jelent”.

A német ügyészség információi szerint a két csoport 2024 közepe óta létezik, szerte az országban vannak regionális szerveződései. A Deutsche Jugend Voran olykor a Neue Deutsche Welle nevet is használja. A tagok a közösségi média és személyes találkozók révén bővítették a hálózatot. Elképzeléseik között szerepelt a politikai ellenfelek, illetve állítólagos pedofilok elleni erőszakos támadások megvalósítása. Néhányan a gyanúsítottak közül a baloldalhoz köthető embereket, illetve általuk pedofilnak tartott személyeket támadtak meg. Az áldozatokat többen ütlegelték, és súlyos sérüléseket okoztak. Ilyen incidensek történtek az utóbbi években a berlini Pride-felvonuláson is.

A szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) 2025 közepén közölte: a rendőrség már egy éve azt tapasztalja, hogy a jobboldalon új ifjúsági csoportok jelentek meg. Ezek kezdetben az online térben szerveződtek, majd rendezvények, incidensek és bűncselekmények kezdtek kötődni hozzájuk.

A Jung und Stark tagjainak számát tavaly több száz körülire becsülték, míg a Deutsche Jugend Voran csoportnak valamivel több mint száz tagja volt.

Egy másik hasonló szervezet, az Utolsó Védvonal (Letzte Verteidigungswelle) nevű szélsőjobboldali terrorista sejt feltételezett tagjai ellen tavaly májusban terrorcselekmények tervezésének a gyanújával indított eljárást a szövetségi főügyész.

Kezdőlap    Külföld    Szélsőséges szervezetekre csapott le a rendőrség, házkutatás-sorozat kezdődött Németországban

németország

szélsőjobboldal

házkutatás

neonáci

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Visszaadható-e a látás? Szemátültetés még nincs, de a génsebészet nagyon fejlődik

Visszaadható-e a látás? Szemátültetés még nincs, de a génsebészet nagyon fejlődik

Az orvostudomány már sok szervünk átültetésére képes, a szemet azonban egyelőre nem tudják átültetni, viszont magyar kutatók is dolgoznak olyan génsebészeti fejlesztéseken, amelyek millióknak adhatják vissza a látás vagy az életlátás képességét. Erről Nagy Zoltán Zsolt Széchenyi-díjas szemész professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy népszerű turistaparadicsomban fog kikötni a veszélyes vírussal fertőzött tengerjáró hajó

Egy népszerű turistaparadicsomban fog kikötni a veszélyes vírussal fertőzött tengerjáró hajó

Várhatóan három nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, és az utasokat onnan juttatják haza az európai uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül - jelentette be Mónica García spanyol egészségügyi miniszter szerdán Madridban, amelyről az MTI számolt be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megtéveszthette a fogyasztókat a One, a GVH eljárást indított a céggel szemben

Megtéveszthette a fogyasztókat a One, a GVH eljárást indított a céggel szemben

A GVH szerint nem várt költségeket okozhatott a telekommunikációs cég a fogyasztók számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
British doctor evacuated from virus-hit cruise ship in stable condition, Spanish minister says

British doctor evacuated from virus-hit cruise ship in stable condition, Spanish minister says

The ship is currently in Cape Verde - three patients, including the 56-year-old from Britain, were evacuated to the Netherlands on Wednesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 13:35
Biztossá vált: az emberről emberre terjedést lehetővé tévő vírus ölt az óceánjárón
2026. május 6. 13:23
Hatalmas tűz Kárpátalján: több hektáron kapott lángra az erdő
×
×