Műszaki hibás NATO-hajó sodródott az orosz partokhoz

Lerobbant egy észt határőrhajó a Narva-folyón és átmenetileg Oroszország területére sodródott – írja az UNN híradása nyomán a Portfolio.

A szóban forgó hajó egy M-32-es őrnaszád volt, és műszaki hiba miatt sodródott a folyó orosz oldalára, ahol 15 percig tartózkodott.

A háromfős legénység kijavította a hibát, majd visszatért Észtország területére.

A híradás szerint Észtország értesítette Oroszországot a történtekről, azt viszont nem tudni, hogy az orosz fél észlelte-e egyáltalán a területére behatoló, majd rövidesen távozó NAT-hajót, a Kreml nem kommentálta az esetet.