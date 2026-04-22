2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Flags in front of the EU Commission building in Brussels
Nyitókép: artJazz/Getty Images

Szlovákia feltételhez köti az újabb uniós szankciók jóváhagyását

Infostart / MTI

Amennyiben újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20. Oroszországgal szembeni szankciós csomagját – jelentette ki Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter az Európai Unió Tanácsának ülése után kedden éjjel.

„Készen állunk az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag támogatására is, mivel értékelésünk szerint annak nem lesz hatása a szlovák gazdaságra. Azonban ezt csak akkor tesszük meg, amikor a Barátság kőolajvezetéken keresztül megérkezik a az orosz kőolaj Szlovákiába. Egyelőre csak azt tudom megállapítani, hogy nincs ilyen információnk, és erről tájékoztattam kollégáimat és a tanácsot is, hogy ez egy politikai döntés, amely Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök azon politikai döntéséből indul ki, hogy nem engedte az olajat Szlovákiába és Magyarországra” – jelentette ki Juraj Blanár, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák külügyminiszter kitért az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós kölcsönre is. Azt mondta: azzal, hogy az unió tavaly decemberben jóváhagyta a hitelt, és Szlovákia (Magyarországgal és Csehországgal együtt) nem vesz részt abban, számukra „ez a téma lezárult”. „Ami azonban a Barátság kőolajvezetéken történő kőolajszállítás újraindítását illeti, az „egy nagyon fontos kérdés számunkra” – mondta.

Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Egyszerűbb és gyorsabb eljárásokat szeretne Tóth Ádám, a közjegyzői kamara újraválasztott elnöke

Hatodszorra szavazott bizalmat a magyar közjegyzőség Tóth Ádámnak, aki újabb négy évre a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elnöke lett. A szervezet újraválasztott elnöke a következő időszak legfontosabb feladatának a szerződéses biztonság erősítését tartja, hogy a szerződések továbbra is megfelelő garanciákat biztosítsanak arra az esetre, ha az egyik fél nem tartaná be a benne foglaltakat.
Rekordszintre nőtt a bevándorlók száma Európában, ez a tagállam lett a migránsok új kedvenc célpontja

Rekordszintre, 64,2 millióra emelkedett a bevándorlók száma az Európai Unióban 2025-ben – derül ki az RFBerlin migrációkutató központjának szerdán közzétett jelentéséből.

Fordulat jöhet az EU-ban? Már Magyarország sem blokkolná Ukrajna ügyét

Pozsony szerint egy politikai döntés állhat az olajszállítás leállása mögött, és ez az uniós szankciókat is befolyásolja.

Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

