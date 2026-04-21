ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.58
usd:
309.61
bux:
135643.99
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai fõképviselõje nyilatkozik az uniós tagállamok és az Öböl menti országok külügyminisztereinek rendkívüli videótanácskozása elõtt Brüsszelben 2026. március 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Órákon belül pont kerül Ukrajna 90 milliárd eurója ügyére?

Infostart / MTI

Várhatóan a következő 24 órában pozitív döntés születik az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós hitelről – közölte Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kedden Brüsszelben.

Az észt politikus az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet: bár az ortodox húsvét idejére Oroszország tűzszünetet hirdetett, de ennek ellenére fokozta a támadásokat az ukrán civilek ellen. Ez szerinte azt mutatja, hogy Vlagyimir Putyin nem mondott le nagyszabású háborús céljairól.

Kallas hangsúlyozta: továbbra is biztosítani kell Ukrajna számára a szükséges támogatást, amíg Oroszország vezetése meg nem érti, hogy a háború nem vezet eredményre. Hozzátette: előre kell lépni az új szankciós csomaggal, valamint újra napirendre kell venni azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyekről korábban nem sikerült megállapodni.

Újságírói kérdésre válaszolva Kallas kiemelte: az orosz gazdaságra leginkább az olajjal kapcsolatos intézkedések gyakorolnak hatást, mivel az Moszkva háborús bevételeinek fő forrása.

Hangsúlyozta: az Európai Unió sebezhetőségét éppen az okozta, hogy hosszú ideig függött az orosz olajtól és gáztól, ezért a közösség célja továbbra is az orosz energiahordozókról való teljes leválás. Mint mondta, akkor csökkenthető igazán Oroszország befolyása, ha az uniós országok nem biztosítanak számára további bevételeket sem a Barátság vezetéken, sem más útvonalakon keresztül.

Az Izraellel fennálló uniós kapcsolatokkal összefüggésben Kallas elmondta: egyes tagállamok az EU-Izrael társulási megállapodás teljes vagy részleges felfüggesztését, valamint a telepekről származó áruk kereskedelmi korlátozását javasolták, míg mások ezt ellenezték. Mivel a megállapodás felfüggesztéséhez egyhangúság szükséges, erről nem született döntés, de a vita folytatódik.

Iránnal kapcsolatban a politikus közölte: a hajózás szabadsága nem képezheti vita tárgyát. Elfogadhatatlannak nevezte a Hormuzi-szoros átjárhatóságával kapcsolatos kiszámíthatatlan jelzéseket, és hangsúlyozta, hogy az áthaladás szabadságát biztosítani kell. Hozzátette: megállapodás született a szankciós rendszer kiterjesztéséről azokra is, akik megsértik a hajózás szabadságát.

Kallas szerint az Öböl-menti országok elleni iráni dróntámadások mögött valószínűleg orosz technológiai fejlesztések állnak. Az EU ezért szorosabb együttműködésre törekszik a térség országaival, a többi között a szankciók terén is, valamint erősítené a biztonsági és védelmi együttműködést a régióval.

Kezdőlap    Külföld    Órákon belül pont kerül Ukrajna 90 milliárd eurója ügyére?

ukrajna

euró

kaja kallas

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés
Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

Meglátogatta az a bizonyos iskolavezetői csoport Magyar Pétert

Ilyen sok női politikus még sosem volt a magyar parlamentben – lássuk az uniós összehasonlítást!

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Kiderült, mik lesznek a Magyar Péter vezette új kormány első lépései

Kényes témával nyitott Magyar Péter a szlovák kormányfőnél

Magyar Péter fogadta Kelemen Hunort, áttekintik és módosítják a levélszavazás rendjét

VIDEÓ
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tényleg már csak a csoda segíthet: holnap folytatódhat a pusztító háború – Amerika talpig fegyverben

Tényleg már csak a csoda segíthet: holnap folytatódhat a pusztító háború – Amerika talpig fegyverben

Egyelőre nagyon úgy fest, hogy holnap folytatódni fog az Irán-Amerika / Izrael háború, az elmúlt hetek tárgyalásai ellenére minden jel arra mutat, hogy a kéthetes tűzszünetet nem hosszabbítják meg a felek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hajszálon függ az energiaellátás: egyetlen váratlan incidens is elég ahhoz, hogy drámai láncreakció induljon el

Hajszálon függ az energiaellátás: egyetlen váratlan incidens is elég ahhoz, hogy drámai láncreakció induljon el

A közelmúltbeli feszültségek és lezárási fenyegetések rávilágítottak arra, hogy a világkereskedelem és az energiaellátás mennyire kiszolgáltatott a szűk tengeri átjáróknak.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

US President Donald Trump says he expects "to be bombing" if no progress is made as Wednesday's ceasefire deadline looms.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 18:32
Megrázó történelmi videóval emlékezett Károly király édesanyjára, a 100 éve született II. Erzsébet királynőre
2026. április 21. 18:08
Vlagyimir Putyin aggódik az oroszországi választások miatt
×
×