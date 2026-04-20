Ukrán dróntalálat okozott tüzet egy orosz olajfinomítóban – videó

Az éjszaka folyamán ukrán drónok csapást mértek az Oroszország déli részén, a krasznodari határterületen található Tuapsze olajfinomítóra – írja a Kyiv Independent híradása nyomán a Telex.

A támadást Oroszország is megerősítette, egy halottat és egy sérültet jelentettek.

Orosz Telegram-csatornák helyi beszámolókra hivatkozva arról számoltak be, hogy robbanásokat hallottak a kikötő térségében, lángokat is láttak, a hírek szerint legalább két tárolótartály is kigyulladt.

Rosneft’s Tuapse Oil Depot and Export Facility in Krasnodar Krai, Russia, is currently ablaze, with dozens of tanks seen burning as thick black smoke pours into the sky, following a large-scale drone attack tonight by Ukraine against oil infrastructure across Southern Russia. pic.twitter.com/ZmtlLljYiI — OSINTdefender (@sentdefender) April 20, 2026

A Krasznodari határterület kormányzója, Venyamin Kondratyev szerint a drónok darabjai több épületet is megrongáltak a városban, köztük egy általános iskolát, egy óvodát, egy múzeumot és egy lakóépületet, valamint egy gázvezeték is megrongálódott.

A tuapszei olajfinomító évi 12 millió tonna kőolajtermék feldolgozási kapacitással rendelkezik. A létesítmény kulcsszerepet játszik az orosz hadsereg ellátásában, benzint, dízelolajat, fűtőolajat és petrolkémiai alapanyagokat állít elő. A finomítót az ukránok már korábban is támadták, amivel elérték, hogy az üzem néhány része ideiglenesen leálljon.