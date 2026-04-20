2026. április 20. hétfő Tivadar
Ukrán dróntalálat okozott tüzet egy orosz olajfinomítóban – videó

A támadás következtében komoly tűz keletkezett az üzemben, a drónok több épületet is megrongáltak a közeli városban.

Az éjszaka folyamán ukrán drónok csapást mértek az Oroszország déli részén, a krasznodari határterületen található Tuapsze olajfinomítóra – írja a Kyiv Independent híradása nyomán a Telex.

A támadást Oroszország is megerősítette, egy halottat és egy sérültet jelentettek.

Orosz Telegram-csatornák helyi beszámolókra hivatkozva arról számoltak be, hogy robbanásokat hallottak a kikötő térségében, lángokat is láttak, a hírek szerint legalább két tárolótartály is kigyulladt.

A Krasznodari határterület kormányzója, Venyamin Kondratyev szerint a drónok darabjai több épületet is megrongáltak a városban, köztük egy általános iskolát, egy óvodát, egy múzeumot és egy lakóépületet, valamint egy gázvezeték is megrongálódott.

A tuapszei olajfinomító évi 12 millió tonna kőolajtermék feldolgozási kapacitással rendelkezik. A létesítmény kulcsszerepet játszik az orosz hadsereg ellátásában, benzint, dízelolajat, fűtőolajat és petrolkémiai alapanyagokat állít elő. A finomítót az ukránok már korábban is támadták, amivel elérték, hogy az üzem néhány része ideiglenesen leálljon.

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
Indonézia július 1-jétől leállítja a dízelüzemanyag importját, amit pálmaolajat is tartalmazó üzemanyaggal helyettesít - jelentette be Amran Suleiman mezőgazdasági miniszter hétfőn.

Újabb károkról számoltak be a tatai Réti VIII-as tónál, ahol több, nemrég felújított elemet is megrongáltak. Az üzemeltetők szerint a helyreállítás a jövő héten kezdődik, de a történtek érzékenyen érintik a területet.

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

