2026. április 21. kedd
Bébiétel egy tálban.
Nyitókép: Pixabay

Hajtóvadászat egy újabb üveg bébiétel után patkányméreg gyanúja miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Burgenlandban nagy erőkkel keresnek egy második üveg HiPP bébiételt, amely vélhetően patkányméreggel szennyezett. Bajorországban zsarolási kísérlet gyanújával indított nyomozást az ügyben az ingolstadti rendőrség.

A keresett bébitápszer ugyanabból a Spar-üzletből származik – a Kismarton és környéke megyében fekvő Schützen am Gebirge településről –, ahol az első, igazoltan mérgezett bébiételes üveget találták a Magyarországgal határos osztrák tartományban a hétvégén.

Az ebben lévő méregadag nagyságát és veszélyességét egyelőre nem tudták megállapítani, a laboratóriumi eredmények e hét végére lehetnek meg a burgenlandi rendőrség szerint. A osztrák rendőrség szándékos közveszélyokozás miatt indított nyomozást.

Az osztrák hatóságok úgy tudják, hogy Burgenlandban két manipulált üveg kerülhetett forgalomba. A második mérgezett üveg felkutatása céljából kapcsolatba léptek az összes térségbeli kórházzal, idősotthonnal és ápolási intézménnyel, óvodával és bölcsődével.

Tájékoztatták a magyar hatóságokat is, mert megeshet, hogy a szennyezett bébiételt a határ túloldaláról érkezett személy vásárolta meg – írta az APA osztrák hírügynökség.

A lakosságot felszólították, hogy jelentsenek minden gyanús bébiételes üveget, vagyis olyat, amelynek alján fehér matrica található piros körrel, amelynek a fedele sérült vagy már nyitott állapotban van, amelyről hiányzik a biztonsági zár, ami nem más, mint az első nyitáskor hallható pattanó hang.

A gyanús jelek közé tartozik a szokatlan vagy rohadt szag is.

Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában összesen öt üveg szennyezett bébiételt találtak.

A gyártó, a Bajorországban 120 éve alapított, de ma svájci székhelyű HiPP családi vállalkozás hétfőn nyilvánosan bejelentette, hogy zsarolási kísérlet áldozata. A céget egy általános, csak alkalmanként nézett postafiókba érkezett e-mailben zsarolták meg, a zsaroló követeléseit azonban sem a cég, sem a rendőrség nem ismertette.

A Hipp-termékek gyártója szombatra virradóra hívta vissza a Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel, 190 Gramme elnevezésű termékét. Elővigyázatosságból az ausztriai dm és Rewe áruházlánc is leszedte polcairól az érintett, sárgarépás-burgonyás bébiételt.

Dobrowiecki Péter az uniós pénzek hazahozataláról: Lengyelország a példa rá, hogy nem kell minden elvárást betartani

Dobrowiecki Péter az uniós pénzek hazahozataláról: Lengyelország a példa rá, hogy nem kell minden elvárást betartani
Donald Tusk úgy kapta meg a visszatartott uniós pénzösszegek jelentős részét, hogy a korábban tett ígéretei nagy részét nem tudta teljesíteni, amit egyszerűen azzal indokolt, hogy az elnöki vétó megköti a kezeit – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetője.
 

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely (Fidesz–KDNP). Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. Novák Előd szerint eldőlt, hogy a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt.
 

Választás 2026: záporoznak az események a kormányalakítás előtt, lépett az ügyészség, az államkincstár

Választás 2026: záporoznak az események a kormányalakítás előtt, lépett az ügyészség, az államkincstár

Elképesztő híráramlást láthatunk a választás utáni időszakban, tegnap például megismerhettük a leendő kormány hét miniszterének nevét. Közben egyre több állami intézmény tesz lépéseket régóta húzódó, kritikus ügyekben. Ma kiderült, hogy az ügyészség átvette a jegybanki vagyont vizsgáló nyomozást a rendőrségtől – elmondásuk szerint így gyorsítanák a folyamatot. Mindeközben az államkincstár Karácsony Gergely főpolgármester kérésének megfelelően júniusig haladékot adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére, az Európai Unió Bírósága pedig elkaszálta a gyermekvédelminek mondott törvényt.

Kiderült, ki veszi át a hatalmat az Apple-nél Tim Cook után: egy eddig kevésbé ismert veteránon múlhat a márka jövője

Kiderült, ki veszi át a hatalmat az Apple-nél Tim Cook után: egy eddig kevésbé ismert veteránon múlhat a márka jövője

Az Apple új vezérigazgatót nevezett ki. A hardverfejlesztési veterán, John Ternus veszi át Tim Cook helyét szeptember 1-jétől.

Iran warns it has 'new cards' if fighting resumes as Trump accuses Tehran of violating ceasefire

Iran warns it has 'new cards' if fighting resumes as Trump accuses Tehran of violating ceasefire

The US president does not provide further details on the alleged breaches ahead of the ceasefire deal with Iran expiring on Wednesday.

2026. április 21. 14:56
Irán nem tárgyal a békéről, mert megadásra akarják kényszeríteni
