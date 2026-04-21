Hajtóvadászat egy újabb üveg bébiétel után patkányméreg gyanúja miatt

A keresett bébitápszer ugyanabból a Spar-üzletből származik – a Kismarton és környéke megyében fekvő Schützen am Gebirge településről –, ahol az első, igazoltan mérgezett bébiételes üveget találták a Magyarországgal határos osztrák tartományban a hétvégén.

Az ebben lévő méregadag nagyságát és veszélyességét egyelőre nem tudták megállapítani, a laboratóriumi eredmények e hét végére lehetnek meg a burgenlandi rendőrség szerint. A osztrák rendőrség szándékos közveszélyokozás miatt indított nyomozást.

Az osztrák hatóságok úgy tudják, hogy Burgenlandban két manipulált üveg kerülhetett forgalomba. A második mérgezett üveg felkutatása céljából kapcsolatba léptek az összes térségbeli kórházzal, idősotthonnal és ápolási intézménnyel, óvodával és bölcsődével.

Tájékoztatták a magyar hatóságokat is, mert megeshet, hogy a szennyezett bébiételt a határ túloldaláról érkezett személy vásárolta meg – írta az APA osztrák hírügynökség.

A lakosságot felszólították, hogy jelentsenek minden gyanús bébiételes üveget, vagyis olyat, amelynek alján fehér matrica található piros körrel, amelynek a fedele sérült vagy már nyitott állapotban van, amelyről hiányzik a biztonsági zár, ami nem más, mint az első nyitáskor hallható pattanó hang.

A gyanús jelek közé tartozik a szokatlan vagy rohadt szag is.

Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában összesen öt üveg szennyezett bébiételt találtak.

A gyártó, a Bajorországban 120 éve alapított, de ma svájci székhelyű HiPP családi vállalkozás hétfőn nyilvánosan bejelentette, hogy zsarolási kísérlet áldozata. A céget egy általános, csak alkalmanként nézett postafiókba érkezett e-mailben zsarolták meg, a zsaroló követeléseit azonban sem a cég, sem a rendőrség nem ismertette.

A Hipp-termékek gyártója szombatra virradóra hívta vissza a Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel, 190 Gramme elnevezésű termékét. Elővigyázatosságból az ausztriai dm és Rewe áruházlánc is leszedte polcairól az érintett, sárgarépás-burgonyás bébiételt.