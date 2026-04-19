Tombolva közelít Szlovénia felől a vihar

A viharzóna északnyugat felől vonul át az ország felett. Slovenj Gradecből, Zalecből és Prevaljéból erős széllökésekről érkeztek jelentések, míg Velenjében a heves esőzés miatt villámárvíz alakult ki.

A térségben több helyen jégeső is előfordult. A helyzetről a szlovén polgári védelem és katasztrófavédelem is jelentést adott ki.

A viharos időjárást egy hidegfront okozza, amely Németországon és Franciaországon keresztül az Alpok térségébe érkezett. A front instabil légköri viszonyokat, záporokat és zivatarokat hozott a térségbe.

A helyi előrejelzések szerint estére és az éjszaka első felében átmenetileg mérséklődhet a vihartevékenység. A szlovén környezetvédelmi ügynökség szerint hétfőn ismét gyakoribbá válhatnak a helyi záporok és zivatarok.

Magyarország

A hidegfront felhő- és csapadéksávja tovább halad kelet, délkelet felé, utóbbi az Alföldre érve elgyengül, szétforgácsolódik. A front átvonulását követően csak átmenetileg mérséklődik a légmozgás, éjféltől északnyugat felől újra egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugati szél. Hajnalra 6 és 12 fok közé hűl le a levegő - írja a

Az Időkép térképén már látszik, hogy este 8 körül a nyugati határszélen már esik az eső.