Szíria fontos bejelentést tett, Washington egyelőre hallgat

A damaszkuszi külügyminisztérium tájékoztatása szerint az amerikaiak átadták azokat a katonai létesítményeket a szír kormánynak, ahol korábban állomásoztak.

A teljes kivonulás már hónapokkal ezelőtt körvonalazódott, már februárban voltak olyan értesülések, hogy Washington legfeljebb három hónapon belül ki akarja vonni katonáit Szíriából. Donald Trump amerikai elnök már 2018-ban, első hivatali ideje során bejelentette, hogy az amerikai katonák teljesen ki fognak vonulni az országból.

Szíriában 900 és 2000 közötti számban állomásoztak amerikai katonák, akik a kurd vezetésű milíciákat segítették az Iszlám állam nevű dzsihadista szervezettel szemben, amely azonban időközben már katonai vereséget szenvedett, de terrorista sejtjei továbbra is aktívak.

A szíriai külügyi tárca állásfoglalása szerint a csapatkivonás tükrözi az Egyesült Államok és Szíria azon helyzetértékelését, miszerint az amerikai jelenlét indoka – az Iszlám Állam térnyerése – alapvetően megváltozott. A szíriai állam mostanra „teljességgel képes” arra, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet más államok segítségével folytassa.