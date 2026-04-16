2026. április 16. csütörtök Csongor
Az amerikai hadsereg katonája terepszínű egyenruhában.
Nyitókép: Getty Images/DanielBendjy

Szíria fontos bejelentést tett, Washington egyelőre hallgat

Infostart / MTI

A szíriai kormány csütörtökön bejelentette az országban állomásozó amerikai erők teljes kivonulását. Ezt sem az amerikai kormány, sem az Egyesült Államok hadserege nem erősítette meg.

A damaszkuszi külügyminisztérium tájékoztatása szerint az amerikaiak átadták azokat a katonai létesítményeket a szír kormánynak, ahol korábban állomásoztak.

A teljes kivonulás már hónapokkal ezelőtt körvonalazódott, már februárban voltak olyan értesülések, hogy Washington legfeljebb három hónapon belül ki akarja vonni katonáit Szíriából. Donald Trump amerikai elnök már 2018-ban, első hivatali ideje során bejelentette, hogy az amerikai katonák teljesen ki fognak vonulni az országból.

Szíriában 900 és 2000 közötti számban állomásoztak amerikai katonák, akik a kurd vezetésű milíciákat segítették az Iszlám állam nevű dzsihadista szervezettel szemben, amely azonban időközben már katonai vereséget szenvedett, de terrorista sejtjei továbbra is aktívak.

A szíriai külügyi tárca állásfoglalása szerint a csapatkivonás tükrözi az Egyesült Államok és Szíria azon helyzetértékelését, miszerint az amerikai jelenlét indoka – az Iszlám Állam térnyerése – alapvetően megváltozott. A szíriai állam mostanra „teljességgel képes” arra, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet más államok segítségével folytassa.

A védett árak miatt is visszaeső import és a gyorsan apadó stratégiai készletek egyre világosabban mutatják, hogy a jelenlegi üzemanyagpiaci rendszer nem tartható fenn sokáig Magyarországon. A terheket ugyanakkor átmenetileg két körülmény is enyhíti: az európai finomítói marzsok szűkülése lefelé nyomja a piaci árakat, miközben a forint erősödése is csökkenti a beszerzési költségeket.

Az építőipar mélyrepülése közepette egyre több cég küzd likviditási gondokkal, visszaeső megrendelésekkel és kiszámíthatatlan költségkörnyezetben próbál talpon maradni.

