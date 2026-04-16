2026. április 16. csütörtök Csongor
Komodói sárkány.
Nyitókép: Pixabay

Sárkánycsempészeket vettek őrizetbe

Infostart / MTI

Őrizetbe vettek hat embert Indonéziában komodói sárkányok Thaiföldre csempészésének gyanújával - közölték szerdán a hatóságok. Az óriásgyík a szigetország őshonos állatfaja és a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) veszélyeztetett fajként tartja nyilván.

A hat gyanúsított közül kettőt még februárban a Jáva sziget keleti partján fekvő Surabayában vettek őrizetbe, miközben három komodói sárkánnyal a csomagjukban leszálltak egy hajóról. A többi négyet az ezt követő hetekben fogták el.

A rendőrség szerint a csempészek az állatokat Kelet-Nusa Tenggara tartományból szerezték be vadászoktól. A faj kis szigetek egy csoportján él abban a tartományban.

A gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy a hüllőket egyenként 5,5 millió rúpiáért (mintegy százezer forintért) vásárolták meg, majd hatszor drágábban adták volna őket tovább Thaiföldön.

A rendőrség szerint 2025 januárja óta legalább húsz komodói sárkányt adtak el, és ebből mintegy 28 ezer eurós hasznot tettek zsebre. Az ügy gyanúsítottjai akár öt évi börtönbüntetéssel és pénzbírsággal sújthatók.

A komodói sárkányokat, amelyek akár három méter hosszúra és 90 kilogrammosra is megnőhetnek, az emberi tevékenység és az éghajlatváltozás fenyegeti, mert élőhelyük folyamatosan pusztul. Az orvvadászok sokat befognak közülük, és házi kedvencnek vagy látványosságnak adják el őket. Világszerte mintegy 3400 példány él belőlük.

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

A Tisza jelöltje lett az újraszámlálás győztese

A jegybank elnökével egyeztetett a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Lapinformációk szerint Orbán Viktor nem megy el a jövő heti ciprusi EU-csúcsra

VIDEÓ
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Nagy fordulat jöhet a háborúban: elképesztő mennyiségű orosz drón szabadulhat Ukrajnára

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara információi szerint Oroszország jelentősen növelné a dróngyártó kapacitását 2026-ban – írja az RBK.

Földrengés a horvát határ közelében: a lakosság is érezhette a földmozgást

Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel.

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

In the third part of an undercover investigation, the BBC reveals how rules aimed at protecting abuse victims are being exploited.

