ARÉNA - PODCASTOK
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
ARÉNA - PODCASTOK
Az ukrán légvédelem MIM-104 Patriot amerikai légvédelmi rakétarendszere
Volodimir Zelenszkij: aggaszóan fogynak a Patriot rakéták

Vészesen fogynak az ukrán légvédelem Patriot rakétái – figyelmeztetett az ukrán elnök a a ZDF német közszolgálati televíziónak adott interjújában.

„Most olyan hiányunk van, hogy annál rosszabb már nem is lehet” – mondta az államfő. Ezt a Közel-Keleten kialakult helyzettel hozta összefüggésbe, és hangsúlyozta, hogy az iráni háború negatívan hat Ukrajnára. „Ha a háború tovább tart, kevesebb fegyver jut Ukrajnának. Ez mindenki számára kihívás. Ez az egész világ háborúja. Nem csak az Egyesült Államoké és Izraelé” – jelentette ki Zelenszkij. Emellett segítséget ajánlott fel a Hormuzi-szoros feloldásához, kiemelve, hogy Kijev a szoros megnyitása mellett áll. „Már van tapasztalatunk a Fekete-tenger blokádjával kapcsolatban, Amerika viszont még nem keresett meg ez ügyben minket” – tette hozzá.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon arról számolt be, hogy az orosz csapatok gyakorlatilag a teljes frontvonal mentén fokozták a támadásaikat, az ukrán erők pedig aktív védekezést folytatnak, és

márciusban mintegy 50 négyzetkilométernyi terület felett állították helyre az ellenőrzést.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint az ukrán egységek az éjjel több orosz katonai objektumra mértek csapást, többek között egy Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerhez tartozó radarállomásra, logisztikai létesítményekre, valamint összevont csapatokra Oroszországban és Ukrajna megszállt területein.

Az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak városában - amely Oroszország egyik vegyipari és petrolkémiai központja - támadást észleltek olyan létesítmények ellen, amelyek haditechnikai alkatrészek gyártásához kapcsolódnak - számolt be Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) mellett működő Dezinformációellenes Központ vezetője a Telegramon. Kifejtette, hogy a városban olyan üzemek működnek, amelyek fontos alkatrészeket biztosítanak a repülőgép- és rakétatechnikához, többek között robbanóanyagok, lőpor és lőszerek gyártásához.

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter a német parlament alsóházának (Bundestag) védelmi bizottságával tartott találkozója után a Facebookon közölte, hogy

Oroszország veszteségei rekordszintet értek el, meghaladva a havi mozgósításuk mértékét.

„Adatokat ismertettem arról, hogy a harctéren nemcsak tartjuk a pozícióinkat, hanem fokozzuk is a nyomást” – hangsúlyozta. A miniszter szerint ez rendszerszintű munka eredménye az innovációk bevezetésétől az erőforrások kezelésén át a technológiai képességek fejlesztéséig. „Hálás vagyok Németországnak a kulcsfontosságú prioritásaink támogatásáért: a légvédelem megerősítéséért, a nagy hatótávolságú lőszerek biztosításáért, valamint a drónképességek fejlesztéséért” – tette hozzá Fedorov.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy az orosz hadsereg ismét légibombákat dobott a Donyeck megyei Szlovjanszk városára, az eddigi adatok szerint ketten sérültek meg. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a közép-ukrajnai Cserkaszi megyében már 12 sérültet ápolnak kórházban az éjszakai orosz támadások nyomán, a keleti országrészben lévő Dnyipro városában pedig 19 embert, akik közül 13-an intenzív osztályon vannak.

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Egy adminisztratív épületben károk keletkeztek és egy nő megsérült Dnyipróban, miután Oroszország támadás alá vette az ukrán nagyvárost. A légi riadó továbbra is érvényben ban az Ukrinform tudósítása alapján. Mára virradóra Cserkaszijban is hárman megsérültek orosz csapások következtében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német ZDF-nek adott interjút tegnap este, melyben kijelentette, az amerikai béketárgyalóknak „nincs idejük Ukrajnára" az iráni háború miatt.

Gyász! Meghalt a Vasas labdarúgó csapatának bajnok és kupagyőztes játékosa

Gyász! Meghalt a Vasas labdarúgó csapatának bajnok és kupagyőztes játékosa

A Vasas közleményében úgy fogalmazott: emlékét megőrizzük, nyugodjon békében.

Iranian commander threatens shipping in Gulf and Red Sea if US naval blockade continues

Iranian commander threatens shipping in Gulf and Red Sea if US naval blockade continues

The commander made the comments after the US military began a blockade of Iranian ships on Monday.

