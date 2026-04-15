2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Az Amerikai Egyesült Államok Capitoliuma, a szövetségi kormányzat törvényhozó ágának székhelye Washington DC-ben.
Nyitókép: Getty Images/John Baggaley

Szexuális botrányba bukott bele két demokrata képviselő

Infostart

Az amerikai Kongresszus két képviselője is lemondott mandátumáról kedden, mindketten szexuális visszaélés gyanújába keveredtek.

Eric Swalwell kaliforniai demokrata képviselő 13 év után távozik a képviselőházból, miután napokkal korábban bejelentette, hogy visszalép a kaliforniai kormányzójelöltségtől is.

Eric Swalwellt öt nő is szexuális visszaélésekkel és részben nemi erőszakkal vádolta meg. Kedden Los Angelesben Lonna Drewes, egy divatszakmában dolgozó nő ügyvédje társaságában sajtótájékoztatón állította azt, hogy 2018-ban a politikus erőszakos cselekményének áldozatává vált.

A képviselő a mandátumáról való hivatalos lemondó levelének benyújtásával egy időben közösségi oldalán minden vele szemben megfogalmazott állítást cáfolt, és úgy fogalmazott, hogy „kiszámított és átlátszó politikai bérgyilkosság” áldozata lett.

Swalwell a botrány kirobbanását megelőzően a republikánus Steve Hiltonnal fej-fej mellett vezette a közvéleménykutatásokat a kaliforniai kormányzói posztért zajló versenyben.

Tony Gonzalez texasi demokrata képviselő azt követően nyújtotta be hivatalosan lemondó levelét a Kongresszus vezetésének, hogy mind demokrata, mind republikánus képviselőtársai közölték: készek a törvényhozásból való kizárásáról szóló eljárás megindítására.

A két politikus önkéntes távozásával kapcsolatban Chuck Schumer vezető demokrata szenátor örömét fejezte ki, Mike Johnson republikánus házelnök pedig a megfelelő lépésnek nevezte lemondásukat.

A lemondásokkal a képviselőházban a szűk republikánus többség kettővel növekedve, 219–214-re módosulva.

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
 

Két párban dőlt el az elődöntőbe jutás kedd este a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Az Atlético Madridban a Barcelona ellen, a PSG az Anfield Roadon a Liverpool ellen kezdett 2–0-ról. A Vörösöknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szerepelt a kezdő tizenegyben.
