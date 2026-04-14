Megrongált kijevi lakóház és autó egy éjszakai orosz légitámadás után, 2025. november 29-én. Ukrán források szerint legalább két ember életét vesztette, több tucatnyian megsebesültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Lakóházat bombázott az orosz hadsereg Dnyipropetrovszkban, halottak

Oroszország rakétacsapást mért a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye székhelyére, Dnyipro városára, az eddigi adatok szerint a támadásban négy ember vesztette életét, és 25-en megsebesültek – közölte Olekszandr Hanzsa, a régió kormányzója kedden a Telegramon.

A tisztségviselő kiemelte, hogy a sebesültek közül 21 embert kórházba szállítottak, közülük tízen súlyos állapotban vannak. A kormányzó korábbi közlése szerint az orosz hadsereg egy többlakásos épületet támadott meg a városban.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról adott hírt, hogy az orosz hadsereg légicsapásokat mért a régiójában lévő pecsenyizszkei víztározó gátjára. „Ma a megszállók hat irányított légibombát dobtak a Csuhujiv város környékén lévő víztározó gátjára. Ez a megye egyik legnagyobb víztározója, és a régió számára elsődleges fontosságú létesítmény” – emelte ki a kormányzó, hozzátéve, hogy az orosz csapatok a teljes körű invázió alatt már többször is támadták ezt az létesítményt. Hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg ezzel szinte egy időben kombinált támadást hajtott végre Ukrajna második legnagyobb városa, Harkiv ellen csapásmérő drónok bevetésével.

Vladiszlav Szeleznyov, az ukrán vezérkar volt szóvivője egy tévéműsorban – a gátra mért csapást kommentálva – kifejtette: „Az ellenség igyekszik a lehető legnagyobb mértékben lerombolni a logisztikánkat, mert ugyanúgy tudja, mint mi, hogy az erőforrások döntő tényezőt jelentenek, amely befolyásolja a harctéri helyzetet.”

Véleménye szerint ha egy adott helyen, egy adott időben elegendő erőforrás áll az ukrán erők rendelkezésére a feladatok végrehajtásához, akkor biztosan győznek az ellenséggel szemben.

„Ha viszont nem lesz elegendő erőforrás, akkor a helyzet rendkívül kedvezőtlenül alakulhat számunkra. Ennek megfelelően a pecsenyizszkei víztározó környéki gát elleni támadások célja az, hogy jelentősen lelassítsák a logisztikánkat, mert sajnos az ország ezen részén továbbra is korlátozottak a kommunikációs lehetőségek és azok az útvonalak, amelyeket felhasználhatnánk a térségben lévő védőink stabil, megszakítás nélküli és teljes körű ellátására” – mondta Szeleznyov.

Herszonban kórházat bombáztak

A déli Herszon városvezetése arról tájékoztatott, hogy az orosz erők dróncsapásokat hajtottak végre a település központi részében, megtámadtak egy kórházat, aminek következtében az egészségügyi intézmény négy dolgozója megsérült. Emellett egy drónról ledobott robbanószerkezet eltalált egy civil autót, ami miatt megsebesült egy 62 éves helybeli férfi is. Olekszandr Prokugyin, a déli régió kormányzója később közölte, hogy egy nő életét vesztette, egy férfi pedig súlyosan megsebesült a várost ért orosz dróntámadásokban.

Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője a Bloombergnek adott interjújában – amelyből az UNIAN ukrán hírügynökség idézet – felfedte, hogy Ukrajna tudatosan nem hozza nyilvánosságra az orosz féllel folytatott nem hivatalos kapcsolatfelvételek részleteit, mivel ez gyengítené Kijev tárgyalási pozícióit. Hangsúlyozta, hogy Oroszország képviselőinek egy része, akik a zárt kommunikációs csatornákon keresztül kapcsolatban állnak az ukrán féllel, pragmatikusan cselekszenek, és jól értik a tényleges erőviszonyokat. Hangsúlyozta, hogy ezek a kommunikációs csatornák fontosak Oroszország álláspontjának és a lehetséges események alakulásának felméréséhez.

Budanov rámutatott arra, hogy az ilyen kapcsolatokban részt vevő orosz szereplőkre negatív nyomás nehezedik – mint mondta – „a legrosszabb esetben akár ki is végezhetik őket”.

Képünk az ukrajnai háborúból származó valós illusztráció.

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Magyar Péternek a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján voltak olyan kijelentései, amelyek meglepetést jelenthetnek az európai vezetők számára – mondta el az InfoRádióban Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.
 

Ursula von der Leyen a „legsürgetőbb feladatokról” egyeztetett Magyar Péterrel

Moszkva ismét üzent Magyar Péter kijelentéseire reagálva

Válaszolt Magyar Péter szavaira az Európai Bizottság, bíznak benne, hogy Magyarország hozzájuthat a forrásokhoz

Új korszak kezdődhet a szlovák–magyar viszonyban?

Andrej Babiš prágai látogatásra hívta Magyar Pétert

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
„Sosem voltunk barátok” - így kissebbíti a Kreml Orbán választási vereségének jelentőségét

„Sosem voltunk barátok” - így kissebbíti a Kreml Orbán választási vereségének jelentőségét

A Kreml megelégedéssel fogadta, hogy az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter nyitottnak mutatkozik a pragmatikus párbeszédre. Eközben Moszkva igyekszik feldolgozni legközelebbi európai szövetségese, Orbán Viktor választási vereségét - jelentette kedden a The Guardian.

Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: ezt minden magyarnak tudni kell

Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: ezt minden magyarnak tudni kell

Az euró magyarországi bevezetése továbbra is távoli cél: bár a lakosság támogatja, a gazdasági és jogi feltételek teljesítése jelenleg messzebb van, mint valaha.

Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

