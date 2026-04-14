Holttest is került elő a leégett kolostorból

Ortodox húsvét napján, április 12-én tűz pusztított a romániai Beszterce (Bistrița) faluban található Bistrița kolostor szerzetesi cellákat magában foglaló épületében – írja a magyarnemzet.hu.

A helyszínre több megyéből is kivonultak a tűzoltók közel 100 fővel és 19 kocsival. Sikerült megakadályozniuk a tűz továbbterjedését, ám a román katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az épület tetőterében kialakított egyik cellában egy női holttestet találtak.

A tűz összesen mintegy 800 négyzetméteren okozott károkat, ebből nagyjából 500 négyzetmétert a lakható tetőtér és 11 szerzetesi cella tett ki. A mentést és a romok átvizsgálását erősen nehezítette, hogy több szerkezeti elem beomlott, és sok törmelék borította az épületet.

Még vizsgálják, hogy mi okozhatta a tűzesetet, ezt viszont csak a helyszín teljes átvizsgálása után tudják majd megállapítani. A hatóságok eddigi adatai szerint az elszenesedett holttest nem egy kívülállóé, hanem feltehetően egy ott élő apácáé, aki a tetőtérben kialakított részben lakott.