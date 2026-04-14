2026. április 14. kedd Tibor
Nyitókép: Unsplash

Holttest is került elő a leégett kolostorból

Infostart

Az még nem derült ki, hogy az egyit ott élő apáca holttestét találták-e meg, egyelőre csak annyi biztos, hogy az áldozat nő volt.

Ortodox húsvét napján, április 12-én tűz pusztított a romániai Beszterce (Bistrița) faluban található Bistrița kolostor szerzetesi cellákat magában foglaló épületében – írja a magyarnemzet.hu.

A helyszínre több megyéből is kivonultak a tűzoltók közel 100 fővel és 19 kocsival. Sikerült megakadályozniuk a tűz továbbterjedését, ám a román katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az épület tetőterében kialakított egyik cellában egy női holttestet találtak.

A tűz összesen mintegy 800 négyzetméteren okozott károkat, ebből nagyjából 500 négyzetmétert a lakható tetőtér és 11 szerzetesi cella tett ki. A mentést és a romok átvizsgálását erősen nehezítette, hogy több szerkezeti elem beomlott, és sok törmelék borította az épületet.

Még vizsgálják, hogy mi okozhatta a tűzesetet, ezt viszont csak a helyszín teljes átvizsgálása után tudják majd megállapítani. A hatóságok eddigi adatai szerint az elszenesedett holttest nem egy kívülállóé, hanem feltehetően egy ott élő apácáé, aki a tetőtérben kialakított részben lakott.

Szakértő: olcsóbb lett a piaci dízel – de nagy kérdés, meddig tartható fenn a védett üzemanyagár

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára változatlan marad, a gázolaj ára azonban csökken bruttó 12 forinttal. Ez a jóval alacsonyabb védett árra nem vonatkozik. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu tulajdonosa szerint ez még a múlt heti iráni tűzszünet hatása, az amerikai blokád azonban ismét drágít majd az üzemanyagokon. A szakértő arról is beszélt, az új kormány meddig tarthatja érvényben a védett árakat.
 

Esni kezdett az olaj ára

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.
 

Megrekedni látszik az EU-s bővítési hullám, a Tisza Párt győzelme sem kedvez a gyorsított csatlakozást szorgalmazóknak

A 2013-as horvát csatlakozás óta nem volt újabb bővítési kör az Európai Unióban, és bár több államnak vannak ambiciózus reményei, a tagállami vezetők egyre óvatosabbak azzal kapcsolatban, hogy kit engedjenek be köreikbe, és milyen feltételekkel. Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen jó ideje egy olyan konstrukción dolgozott, amely vétójogok nélkül engedhette volna be a friss tagállamokat, azonban az elképzelést több jelentős európai államfő is elutasította, és Magyarország következő miniszterelnöke, Magyar Péter is azt hangsúlyozza, hogy tévút lenne könnyíteni a feltételeken.

Hollywoodi sztárok szálltak szembe a filmes gigafúzióval: magasabb áraktól, kevesebb filmtől félnek

Több mint ezer hollywoodi filmszakember tiltakozik a Warner Bros. Discovery és a Paramount tervezett, 110 milliárd dolláros fúziója ellen.

Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

The US says it will allow ships through the Strait of Hormuz - if they are not going to or from Iranian ports. Tracking data showed at least one tanker passing through on Tuesday.

