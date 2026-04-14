ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.32
usd:
307.87
bux:
139112.76
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Golob szlovén miniszterelnök, a balközép Szabadság Mozgalma vezetõje a parlament ljubljanai épületében a szlovén parlamenti választások éjszakáján, 2026. március 22-én. A Szabadság Mozgalma a legtöbb szavazatot elnyerve 29 mandátumot szerzett a 90 fõs parlamentben.
Nyitókép: MTI/AP/Erdõs Dénes

A szlovén miniszterelnök elfogadta Magyar Péter meghívását Budapestre

Infostart / MTI

Robert Golob ügyvezető szlovén miniszterelnök telefonon gratulált Magyar Péter magyarországi választási győzelméhez, és elfogadta a budapesti látogatásra szóló májusi meghívását – közölte a szlovén kormány az X-en.

Golob bejegyzésében azt írta: a beszélgetés során megállapították, hogy közös európai uniós értékeket vallanak, és hasonlóan látják az előttük álló kihívások kezelését.

A felek egyetértettek abban is, hogy a két szomszédos ország között erős történelmi kétoldalú kapcsolatok állnak fenn.

Golob pártja, a Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) szűk győzelmet aratott a március 22-i szlovén parlamenti választáson, de balközép koalíciója elveszítette parlamenti többségét.

A szlovén miniszterelnök már vasárnap is gratulált Magyar Péternek, győzelmét pedig a „jobboldali populizmus felett aratott”, Európa és jövője szempontjából nagy jelentőségű sikernek nevezte.

Kezdőlap    Külföld    A szlovén miniszterelnök elfogadta Magyar Péter meghívását Budapestre

szlovénia

meghívás

magyar péter

robert golob

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Magyar Péternek a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján voltak olyan kijelentései, amelyek meglepetést jelenthetnek az európai vezetők számára – mondta el az InfoRádióban Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.
 

Új korszak kezdődhet a szlovák–magyar viszonyban?

Világosak Brüsszel feltételei, hogy a Tisza-kormány hozzájuthasson a befagyasztott forrásokhoz

Andrej Babiš prágai látogatásra hívta Magyar Pétert

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.
 

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új történelmi csúcson az OTP és a Mol

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat sem zavarta a magyar tőzsdét hétfőn: a Tisza Párt győzelmére kiemelkedő forgalom mellett dőltek a csúcsok a BUX indexben és a Telekom kivételével a nagypapírokban egyaránt. A Fidesz-közeli cégek részvényei azonban komoly esést szenvedtek el. Nemzetközi szinten a keddi nap a mérsékelt optimizmus jegyében telhet, tekintve, hogy esni kezdett az olajár és újra enyhülnek az iráni feszültségek. A magyar tőzsde kisebb elmozdulásokkal nyitott, a nyitást követően azonban ismét gyorsan megjelentek a vevők. A Mol és az OTP is új történelmi csúcsra ugrott.  Ma itthon nem várható kiemelt adatközlés, nemzetközi szinten a délutáni amerikai termelői inflációs adatok hozhatnak nagyobb elmozdulásokat. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális célárat kapott a legnépszerűbb hazai bankpapír: történelmi csúcsra ért, de még csak most jön a java

Az Autonomous Research tovább javította az OTP részvényeire vonatkozó várakozását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US-sanctioned ships pass Strait of Hormuz as China calls Trump's blockade 'dangerous'

At least two ships have visited Iranian ports while two are linked to China. The US previously said it would stop vessels travelling to or from Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 13:05
Tízmilliárdos a veszteség – blokád az EU-ba vezető egyik fontos útvonalon
2026. április 14. 11:40
Újfajta halálosztóval rukkoltak elő az oroszok
×
×