A szlovén miniszterelnök elfogadta Magyar Péter meghívását Budapestre

Golob bejegyzésében azt írta: a beszélgetés során megállapították, hogy közös európai uniós értékeket vallanak, és hasonlóan látják az előttük álló kihívások kezelését.

A felek egyetértettek abban is, hogy a két szomszédos ország között erős történelmi kétoldalú kapcsolatok állnak fenn.

Golob pártja, a Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) szűk győzelmet aratott a március 22-i szlovén parlamenti választáson, de balközép koalíciója elveszítette parlamenti többségét.

A szlovén miniszterelnök már vasárnap is gratulált Magyar Péternek, győzelmét pedig a „jobboldali populizmus felett aratott”, Európa és jövője szempontjából nagy jelentőségű sikernek nevezte.