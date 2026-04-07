A gép landolása közben szült az édesanya

A Caribbean Airlines 005-ös járata éppen New York felé közelített szombaton délelőtt, amikor egy édesanyánál váratlanul megindult a szülés – írta az Index az NBC News alapján.

A gép biztonságos landolását követően az anyát és az újszülöttet azonnal orvosok vették kezelésbe. A légitársaság közlése szerint a személyzet végig higgadtan és szakszerűen kezelte a helyzetet, és mindent megtett az utasok biztonságáért. Kiemelték: a különleges esemény ellenére nem volt szükség vészhelyzet kihirdetésére a repülés során.

A történet külön érdekessége, hogy a légi irányítás részéről még névadási javaslat is érkezett: mivel a gép a John F. Kennedy repülőtéren szállt le, felvetették, hogy a kisbaba a Kennedy nevet kaphatná.

Az elmúlt 90 év alatt több mint hetven gyermek született kereskedelmi repülőjáratokon világszerte.

