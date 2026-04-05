Irán állítja: több amerikai légi eszközt is lelőtt a mentőakció alatt

Az űrügyi és légierők, a szárazföldi haderő, a Népi Egységek, a Bászidzs és a rendőrség parancsnokságának „közös művelete során ellenséges repülő eszközöket semmisítettünk meg” – közölte a hadsereg elitegysége. Előzőleg az iráni rendőrség parancsoksága azt jelentette be, hogy más alkalmatosságok mellett lelőttek egy amerikai C-130 repülőgépet Iszfahántól délre.

Még korábban azt iráni hadsereg azt közölte, hogy lelőtt egy izraeli drónt ugyanebben a térségben.

A tartományi vezetés egy tisztviselője a Tasnimnak azt mondta, hogy a pilóták mentését célzó amerikai akcióban meghalt öt iráni. „Öt ember vált mártírrá a múlt éjszakai támadás során a Kohgiluje és Bujer Ahmad tartománybeli Kuhe-Sziah térségében” – idézte az illetékest a hírügynökség.

A Forradalmi Gárda azt is bejelentette, hogy öt tagja meghalt az ország északi részében. „Az amerikai-izraeli ellenség által a Mogan-fennsíkon végrehajtott kegyetlen támadások következtében öt harcos (…) mártírrá vált” – írta a gárda Ardabíl tartománybeli egysége közleményében, amelyet az IRNA hivatalos iráni hírügynökség idézett.

Korábban maga Donald Trump amerikai elnök jelentette be, hogy kimentették Iránból a pénteken lezuhant amerikai vadászrepülőgép második pilótáját is. Az elnök szerint a légierő ezredesi rangfokozatban szolgáló tagját Irán hegyvidéki térségében átfogó és összehangolt amerikai kutató- és mentőerőfeszítések révén találták meg. „Utasításomra a hadsereg tucatnyi, a világ leghalálosabb fegyvereivel felszerelt légijárművét küldte be, hogy kihozzák” – írta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy a katonatiszt ugyan megsebesült, de fel fog épülni.