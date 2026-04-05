2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Az amerikai légierõ egyik B-1 Lancer nehézbombázó repülõgépét készítik fel bevetésre amerikai katonák a brit légierõ fairfordi támaszpontján 2026. március 10-én. Az utóbbi pár napban négy B-1 Lancer stratégiai nehézbombázó és egy C-5 típusú katonai teherszállító repülõgép érkezett az Egyesült Államokból Fairfordba, március 9-én pedig az amerikai légierõ három B-52 típusú, nagy hatótávolságú nehézbombázója szállt le a nyugat-angliai légibázison. Richard Knighton brit vezérkari fõnök szerint a bombázók napokon belül bekapcsolódnak az Irán elleni izraeli-amerikai hadmûveletbe.
Irán állítja: több amerikai légi eszközt is lelőtt a mentőakció alatt

Iránban több „repülő eszközt” megsemmisítettek az F-15-ös vadászrepülőgép amerikai pilótájának mentése alatt – közölte vasárnap az iráni Forradalmi Gárda a hozzá közel álló Tasnim hírügynökséggel.

Az űrügyi és légierők, a szárazföldi haderő, a Népi Egységek, a Bászidzs és a rendőrség parancsnokságának „közös művelete során ellenséges repülő eszközöket semmisítettünk meg” – közölte a hadsereg elitegysége. Előzőleg az iráni rendőrség parancsoksága azt jelentette be, hogy más alkalmatosságok mellett lelőttek egy amerikai C-130 repülőgépet Iszfahántól délre.

Még korábban azt iráni hadsereg azt közölte, hogy lelőtt egy izraeli drónt ugyanebben a térségben.

A tartományi vezetés egy tisztviselője a Tasnimnak azt mondta, hogy a pilóták mentését célzó amerikai akcióban meghalt öt iráni. „Öt ember vált mártírrá a múlt éjszakai támadás során a Kohgiluje és Bujer Ahmad tartománybeli Kuhe-Sziah térségében” – idézte az illetékest a hírügynökség.

A Forradalmi Gárda azt is bejelentette, hogy öt tagja meghalt az ország északi részében. „Az amerikai-izraeli ellenség által a Mogan-fennsíkon végrehajtott kegyetlen támadások következtében öt harcos (…) mártírrá vált” – írta a gárda Ardabíl tartománybeli egysége közleményében, amelyet az IRNA hivatalos iráni hírügynökség idézett.

Korábban maga Donald Trump amerikai elnök jelentette be, hogy kimentették Iránból a pénteken lezuhant amerikai vadászrepülőgép második pilótáját is. Az elnök szerint a légierő ezredesi rangfokozatban szolgáló tagját Irán hegyvidéki térségében átfogó és összehangolt amerikai kutató- és mentőerőfeszítések révén találták meg. „Utasításomra a hadsereg tucatnyi, a világ leghalálosabb fegyvereivel felszerelt légijárművét küldte be, hogy kihozzák” – írta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy a katonatiszt ugyan megsebesült, de fel fog épülni.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

