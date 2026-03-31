Kék sziréna a sötétben
Iskolai kiránduláson esett ki a mozgásban lévő buszból egy diák

Megsérült egy 15 éves lány, miután kiesett egy mozgásban lévő autóbuszból a Beszterce-Naszód megyei Harina térségében.

A helyszínre a katasztrófavédelmi felügyelőség SMURD-egysége érkezett, akik ellátták a sérültet, majd a besztercei sürgősségi kórházba szállították további kivizsgálásra.

A lány eszméleténél volt és együttműködő, ugyanakkor deréktáji fájdalmakra panaszkodott.

A Beszterce-Naszód Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: az első vizsgálatok szerint a tinédzser egy kanyarban eshetett ki a jármű vészkijáratán keresztül – írja a maszol.ro.

A lány Felsőilosva községből származik, és egy bérelt autóbusszal indult iskolai kirándulásra társaival. A járművet egy 44 éves, szintén felsőilosvai férfi vezette.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával büntetőeljárást indított, és folytatja a vizsgálatot annak érdekében, hogy megállapítsák a baleset pontos körülményeit.

Az autóbuszon összesen 60 diák és hat pedagógus utazott. A háromnapos kirándulást a Zöld hét program keretében szervezték, útvonala pedig Segesvárt, Brassót és Törcsvárat érinti.

Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Évek óta nem látott szintre ugrott az olaj ára: hatalmas nyomás alá kerültek az amerikai piacok

Mit ünneplünk bolondok napján? Bolondok napja eredete, népszokások: miről nevezetes április 1?

Netanyahu says he won’t 'put a schedule' on end to war as Trump makes new threats on Iran's energy facilities

