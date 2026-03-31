Iskolai kiránduláson esett ki a mozgásban lévő buszból egy diák

A helyszínre a katasztrófavédelmi felügyelőség SMURD-egysége érkezett, akik ellátták a sérültet, majd a besztercei sürgősségi kórházba szállították további kivizsgálásra.

A lány eszméleténél volt és együttműködő, ugyanakkor deréktáji fájdalmakra panaszkodott.

A Beszterce-Naszód Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: az első vizsgálatok szerint a tinédzser egy kanyarban eshetett ki a jármű vészkijáratán keresztül – írja a maszol.ro.

A lány Felsőilosva községből származik, és egy bérelt autóbusszal indult iskolai kirándulásra társaival. A járművet egy 44 éves, szintén felsőilosvai férfi vezette.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával büntetőeljárást indított, és folytatja a vizsgálatot annak érdekében, hogy megállapítsák a baleset pontos körülményeit.

Az autóbuszon összesen 60 diák és hat pedagógus utazott. A háromnapos kirándulást a Zöld hét program keretében szervezték, útvonala pedig Segesvárt, Brassót és Törcsvárat érinti.