Durva rendellenességek egy pizzériában: egy nő meghalt, több mint százan megbetegedtek

Meghalt egy brazil nő, miután egy pizzériában étkezett a Paraíba államban található Pombal településen – írja a tenyek.hu a CNN Brasil beszámolója alapján.

A 44 éves nő még március közepén járt a La Favorita nevű étteremben, majd másnap rosszul lett. Raíssa Maritein Bezerra e Silvának erős hányingere volt, illetve hasfájás, hasmenés kínozta, ezért bement a közeli kórházba, ahol azonban nem állapítottak meg komolyabb problémát az orvosok, így hazaengedték.

A brazil nő azonban még aznap visszament az ügyeletre, mert drasztikusan romlani kezdett az állapota.

Később sem lett jobban, és végül meghalt a kórházban.

Később kiderült, hogy az említett pizzériában való étkezés után több mint száz ember betegedett meg a nőhöz hasonlóan, nagyjából akkor, amikor Raíssa Maritein Bezerra e Silva is ott járt.

A szövetségi egészségügyi minisztérium megerősítette az értesüléseket. A hatóságok vizsgálatokat végeztek a pizzériában, és mintákat vettek a konyhában talált élelmiszerekből, alapanyagokból.

A hét mintából hatban mikrobiológiai szennyeződésre utaló nyomokat találtak, amelyek a nem megfelelő tárolással, vagy egyéb, eddig nem tisztázott rendellenességekkel lehetnek összefüggésben.

A rendőrség szakértők bevonásával nyomoz az ügyben.