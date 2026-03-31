Nyitókép: Pexels.com

Durva rendellenességek egy pizzériában: egy nő meghalt, több mint százan megbetegedtek

Infostart

A nő hasfájással ment kórházba, de az orvosok nem állapítottak meg komolyabb problémát nála, így hazaengedték. Mivel azonban drasztikusan romlani kezdett az állapota, még aznap visszament az ügyeletre, nem sokkal később pedig meghalt.

Meghalt egy brazil nő, miután egy pizzériában étkezett a Paraíba államban található Pombal településen – írja a tenyek.hu a CNN Brasil beszámolója alapján.

A 44 éves nő még március közepén járt a La Favorita nevű étteremben, majd másnap rosszul lett. Raíssa Maritein Bezerra e Silvának erős hányingere volt, illetve hasfájás, hasmenés kínozta, ezért bement a közeli kórházba, ahol azonban nem állapítottak meg komolyabb problémát az orvosok, így hazaengedték.

A brazil nő azonban még aznap visszament az ügyeletre, mert drasztikusan romlani kezdett az állapota.

Később sem lett jobban, és végül meghalt a kórházban.

Később kiderült, hogy az említett pizzériában való étkezés után több mint száz ember betegedett meg a nőhöz hasonlóan, nagyjából akkor, amikor Raíssa Maritein Bezerra e Silva is ott járt.

A szövetségi egészségügyi minisztérium megerősítette az értesüléseket. A hatóságok vizsgálatokat végeztek a pizzériában, és mintákat vettek a konyhában talált élelmiszerekből, alapanyagokból.

A hét mintából hatban mikrobiológiai szennyeződésre utaló nyomokat találtak, amelyek a nem megfelelő tárolással, vagy egyéb, eddig nem tisztázott rendellenességekkel lehetnek összefüggésben.

A rendőrség szakértők bevonásával nyomoz az ügyben.

étterem

haláleset

brazília

étkezés

pizzéria

Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Évek óta nem látott szintre ugrott az olaj ára: hatalmas nyomás alá kerültek az amerikai piacok

A piaci hangulatot továbbra is az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények dominálják, amelyek fokozott volatilitást okoznak. Donald Trump nyilatkozatai ismét fókuszba kerültek: miközben az iráni olajkészletek kapcsán keményebb hangot üt meg, továbbra is bízik egy esetleges megállapodásban a konfliktus lezárására. Az amerikai piacok végül vegyesen zártak: az S&P 500 és a Nasdaq mínuszban fejezte be a kereskedést, miközben a Dow Jones kis emelkedéssel zárt. Az olajárak emelkedése továbbra is nyomás alatt tartja a részvénypiacokat. A magyar tőzsdén több papírnál is jelentős esés volt látható; bár napközben még stabilabb volt az index, a zárás felé egyértelműen romlott a hangulat.

Mit ünneplünk bolondok napján? Bolondok napja eredete, népszokások: miről nevezetes április 1?

A bolondok napja eredete, mint sok más ünnepünk, az ókori Saturnalia ünnepig is visszanyúlhat - a rómaiak féktelen vidámsággal megült ünnepén úr és szolga szerepet cserélt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Netanyahu says he won’t 'put a schedule' on end to war as Trump makes new threats on Iran's energy facilities

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

2026. március 30. 18:20
Kemény üzenetet kapott Donald Trump az egyiptomi elnöktől
2026. március 30. 17:44
Kétszer annyi földgázt talált a Mol Pakisztánban, mint várta
