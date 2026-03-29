2026. március 29. vasárnap Auguszta
Nyitókép: Unsplash

"Nagyon komolyan vesszük" - riasztották a finn légierőt az ukrán drónok miatt

Infostart / MTI

Két drón csapódott be vasárnap a Finnország déli részén fekvő Kouvola közelében - közölték a finn védelmi tárca. A kormányfő szerint oroszországi célok ellen indított, célt tévesztett ukrán pilóta nélküli repülő szerkezetekről lehet szó.

"Drónok hatoltak be finn területre. Ezt nagyon komolyan vesszük" - jelentette ki Antti Hakkanen védelmi miniszter közleményében, hozzátéve, hogy a helyszínre vezérelték a biztonsági erőket.

Petteri Orpo miniszterelnök az Yle közszolgálati televíziónak kijelentette, hogy "feltehetően ukrán drónokról lehet szó, de ezt a vizsgálatnak kell megállapítania".

Elmondta, hogy Ukrajna az elmúlt napokban drónokkal támadott orosz létesítményeket a finn határhoz közeli övezetekben, és elképzelhető, hogy az orosz zavaró állomások eltérítették a két drónt eredeti pályájáról.

"A történtek ügyében folyik a vizsgálat, és részletesebb információkat akkor közlünk, ha ellenőriztük őket" - jelentette ki Antti Hakkanen .

A védelmi tárca szerint "több, alacsonyan és nagy sebességgel repülő tárgyat észleltek a finn légtérben, tengeri övezetben és az ország délkeleti részén vasárnap reggel".

A tárca szerint

a légierő azonosítási feladattal elindított egy F/A Hornet vadászgépet.

"Egy drón Kouvolától északra, egy másik pedig a várostól keletre csapódott be. A rendőrség lezárta az övezeteket a vizsgálat idejére" - tette hozzá a védelmi minisztérium.

Erős tudományos sejtés: 2027 minden idők legforróbb éve lesz

Nyártól a Csendes-óceánon egy újabb El Niño esemény alakulhat ki, amely a globális átlaghőmérsékletet is megemelheti. A Másfélfok elnevezésű, klímaváltozással foglalkozó szakportálban megjelent kutatás szerint ez akár egy szuper El Niñóvá is fejlődhet, ami a Föld eddigi legmelegebb évét hozhatja 2027-ben.
Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás
 

Autót váltott Orbán Viktor, páncélozott járművel utazik az ukránok miatt a kormányfő

Szlovákia megfenyegette Brüsszelt

Új terepjárókat állított hadrendbe a Magyar Honvédség

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Elindulhat von der Leyen rendszerváltása, néhány év, és teljesen új formát ölt az EU-s tarifarendszer

A tagállamokat tömörítő Európai Tanács kiegyezett a Parlamenttel, így idén végre elindulhat az uniós vámrendszer átfogó reformja, amely a tervek szerint 2034-re válik majd kötelezővé mindenki számára. Az átalakításra egyre nagyobb szükség volt az évi mintegy egymilliárd online vásárolt küldemény okozta terhelés miatt, de az egységesítő átalakítás ennél jóval többet jelenthet az unió közös piacának. Az új modellben megszűnik a 150 euró alatti csomagok vámmentessége, és a hatóságok munkáját adatvezérelt ellenőrzések, mesterséges intelligencia, valamint egy mindent összekötő közös uniós adatplatform segíti majd. A reform hatására az eddig elméletben a vevőket terhelő kötelezettségek áthárulnak a feladókra, így egy sor szabálytalanság kezelhetővé válik, és a beszállítóknak sem kell majd belépési pontonként más vámeljárásokhoz alkalmazkodniuk.

Kvíz: Imádsz kirándulni? Lássuk, mennyit tudsz a Dunyakanyarról, az egyik legkedveltebb belföldi úti célról

A mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz az egyik legnépszerűbb magyar turisztikai térségről.

Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Thousands of American personnel are now in the Middle East, but US Secretary of State Marco Rubio says Washington's aims can be achieved without ground troops.

2026. március 29. 16:58
Évről évre többen kapnak uniós állampolgárságot
2026. március 29. 16:27
Kiadták a vörös fokozatot az oroszok
