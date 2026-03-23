„Örömmel jelentem be” – előrelépés a Hormuzi-szoros ügyében

Donald Trump pénteken arról írt, hogy közel a megegyezés Iránnal, majd szombaton kétnapos határidőt szabott Teheránnak a szoros megnyitására, ellenkező esetben „megsemmisíti” Irán erőműveit.

Amerikai idő szerint hétfő reggel az elnök újabb fejleményről számolt be: „örömmel jelentem, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes megbeszéléseket folytatott a közel-keleti ellenségeskedéseink teljes és végleges feloldásáról. Ezen mélyreható, részletes és konstruktív megbeszélések hangneme alapján, amelyek a hét folyamán is folytatódni fognak, utasítottam a hadügyminisztériumot, hogy öt napra halassza el az iráni erőművek és energiainfrastruktúra elleni katonai csapásokat, a folyamatban lévő találkozók és megbeszélések sikerétől függően”.

A Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzés megkönnyebbülést jelenthet a nemzetközi pénz- és árupiacok számára, amelyek a háború eszkalációjától, az olajárak további emelkedésétől tartottak a hétvégi események nyomán. Ehhez hozzájárulhat, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár vasárnap bejelentette: már több mint 20 ország, többségében NATO-tagországok csatlakoztak a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának érdekében szükséges lépések kidolgozásához Donald Trump amerikai elnök sürgetésének hatására.