2026. március 23. hétfő Emőke
Donald Trump amerikai elnök évértékelõ beszédét tartja a törvényhozás, a kongresszus két háza elõtt a washingtoni Capitoliumban 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/The New York Times pool/Kenny Holston

„Örömmel jelentem be” – előrelépés a Hormuzi-szoros ügyében

Infostart

Az amerikai elnök helyi idő szerint szombat este szabott 48 órás határidőt Iránnak arra, hogy a visszaállítsa a szabad közlekedés lehetőségét a Hormuzi-szoroson.

Donald Trump pénteken arról írt, hogy közel a megegyezés Iránnal, majd szombaton kétnapos határidőt szabott Teheránnak a szoros megnyitására, ellenkező esetben „megsemmisíti” Irán erőműveit.

Amerikai idő szerint hétfő reggel az elnök újabb fejleményről számolt be: „örömmel jelentem, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes megbeszéléseket folytatott a közel-keleti ellenségeskedéseink teljes és végleges feloldásáról. Ezen mélyreható, részletes és konstruktív megbeszélések hangneme alapján, amelyek a hét folyamán is folytatódni fognak, utasítottam a hadügyminisztériumot, hogy öt napra halassza el az iráni erőművek és energiainfrastruktúra elleni katonai csapásokat, a folyamatban lévő találkozók és megbeszélések sikerétől függően”.

A Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzés megkönnyebbülést jelenthet a nemzetközi pénz- és árupiacok számára, amelyek a háború eszkalációjától, az olajárak további emelkedésétől tartottak a hétvégi események nyomán. Ehhez hozzájárulhat, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár vasárnap bejelentette: már több mint 20 ország, többségében NATO-tagországok csatlakoztak a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának érdekében szükséges lépések kidolgozásához Donald Trump amerikai elnök sürgetésének hatására.

Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette
A szlovák miniszterelnök szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet egy felbomló világrendet tükröz, amelyben a korábban meghatározó nemzetközi szervezetek befolyása jelentősen csökkent. A Szlovák Rádió műsorában úgy fogalmazott: a NATO akár szét is eshet, ha az Egyesült Államok kilépne belőle. Azt is kijelentette, fél attól, hogy egy esetleges magyarországi kormányváltás esetén véget érne a két ország közti jó viszony.
Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Lehallgatták Szijjártó Pétert? – Orbán Viktor utasítást adott

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Megtették tétjeiket a profi befektetők – mutatjuk, mi mindenből menekítik a pénzüket

A fedezeti alapok a múlt héten masszívan az amerikai és az ázsiai feltörekvő piaci részvények esésére játszottak, miközben az európai papírok emelkedésére fogadtak. Mindez a Goldman Sachs ügyfeleknek küldött jegyzetéből derül ki, amelyet a Reuters ismertetett.

Huszonegy év után abbahagyja a zseniális francia középpályás: mutatjuk a legnagyobb gólját

A 38 éves játékos a Marseille-Lille mérkőzés félidejében, a Vélodrome stadionban közölte döntését a Ligue 1+ csatorna mikrofonja előtt.

Trump says US and Iran have held talks on ending war in Middle East as he postpones power plant strikes

Oil and gas prices fall immediately after Trump says the countries discussed "a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East".

2026. március 23. 12:00
Engedély nélküli edzőteremben lelte halálát kilenc dolgozó – videó
2026. március 23. 10:48
Beleállt az őt ért támadásokba Volodimir Zelenszkij lehetséges kihívója
