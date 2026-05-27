2026. május 27. szerda
A Korond-patak a Só-szorosnak azon a részén 2025. június 8-án, ahol a parajdi sóbányába a múlt hónapban betört a víz. A parajdi sóbányát május 6-án zárta le a katasztrófavédelem, miután a heves esőzések nyomán a Korond-patak vize betört a tárnákba. A víz néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részlegét, a légúti betegségek kezelésére és látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a legújabb, Telegdy-bányát is.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Szomorú hírek Parajdról egy évvel a tragédia után

Infostart / MTI

Egy évvel a parajdi sóbánya vízzel való elárasztása után továbbra is érezhető a bányakatasztrófa gazdasági és társadalmi hatása, és a székelyföldi kistérségben sem a gazdasági helyzet, sem az emberek lelkiállapota nem nevezhető jónak - jelentette ki szerdán, a bányakatasztrófa egyéves évfordulója kapcsán Petres Sándor Hargita megyei prefektus az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva.

A román kormány területi képviselője felidézte, hogy a bányakatasztrófa utáni időszak nagyon nehéz és intenzív volt, és bár mára csökkent a történések intenzitása, továbbra is nagyon nehéz a helyzet, megmutatkoznak a tragédia középtávú gazdasági és társadalmi hatásai.

Petres Sándor szerint a román hatóságok próbálják elvégezni a sóbánya környéki terület stabilizálásához és egy újabb katasztrófa megelőzéséhez szükséges munkálatokat. Ezek között az Országos Sóipari Társaságnak (Salrom) a Korond-patak medrének megerősítésére vonatkozó és a Román Vízügyi Hatóságnak a patak elterelésére irányuló munkálatait, valamint árvízvédelmi beruházásait említette.

Elmondta: állandó kapcsolatban állnak a helyi önkormányzattal és a tragédia által érintett emberekkel, és

elismerte, hogy a parajdi helyzet „egyáltalán nem jó”.

Petres Sándor felidézte, hogy a tavalyi katasztrófa után leginkább a tehetetlenség érzése uralkodott el rajta, mivel három hét intenzív erőfeszítés után minden, amit korábban elértek, odaveszett. Hozzátette: a tehetetlenség és csalódás érzése annak az időszaknak is szólt, amikor még lehetett volna tenni a sóbánya megmentéséért, de ez nem történt meg.

A székelyföldi sóbányát 2025. május 6-án zárták be vízszivárgás miatt, melyet az előző napok heves esőzései okoztak. A helyi vészhelyzeti bizottság május 8-án veszélyhelyzetet hirdetett. Pár hétre rá, május 27-én már ömlött a víz a sóbányába, miután az esőzések nyomán megduzzadt a Korond-patak, és megsérült a medrét védő geofólia. Két nap után fel kellett adni a föld alatti védekezést, a betörő víz teljesen elöntötte a regionális turizmus motorjának számító létesítményt.

A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.

Budapesten a fizetések közel fele megy el lakbérre
A budapestiek nettó fizetésük valamivel több mint 40 százalékát fizetik ki lakbérre – derült ki az ingatlan.com elemzéséből. Az ideális az lenne, ha a lakhatás teljes költsége nem haladná meg a nettó fizetés egyharmadát – mondta az InfoRádióban a portál vezető elemzője, Balogh László.
Merre tovább, magyar sport a kormányváltás után? Dénes Ferenc sportközgazdász válaszolt

Dénes Ferenc szerint lehet az egy elfogadható álláspont, hogy aktív országgyűlési képviselő ne lehessen a jövőben civil szervezet, így sportszervezet tagja sem. A sportközgazdász úgy véli, hogy folytatódni fog az a folyamat, amelyben emblematikus fideszes politikusok lemondanak a sportszövetségek, sportklubok vezető pozícióiról. A korábbi helyettes sportállamtitkár a Los Angeles-i nyári olimpiai előtt nem nyúlna bele a jelenlegi támogatási rendszerbe, mert szerinte a folyamatosság most nagyobb előny.
 

Húszpontos javaslatcsomagot küldött Magyar Péter kormányának a Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Húsz pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) a magyar önkormányzati rendszer reformjáról - közölte a szervezet szerdán a Facebook-oldalán.

Végzetes árat fizetett Phil Foden és Cole Palmer: kiderült a szomorú igazság a válogatottból való kimaradásukról

A Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (PFA) vezetője szerint Phil Foden és Cole Palmer túlterheltség miatt maradt le az idei világbajnokságról.

Ebola-hit DR Congo faces 'catastrophic collision' of disease and conflict, WHO warns

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

