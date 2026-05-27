A gyanús kifizetések miatt házkutatást tartott az adóhatóság az NKA-nál – a nap hírei

Kivételes eljárásban megszavazta az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tisza Párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz–KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott.

Az Országgyűlés az Alaptörvény 16. módosításáról is vitázott. A változtatás értelmében 8 évre korlátoznák a miniszterelnöki mandátumot, megszüntetnék a Szuverenitásvédelmi Hivatalt és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. A javaslatot előterjesztő Melléthei-Barna Márton, a Tisza országgyűlési képviselője arról beszélt: a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan, a cél az állami felelősség és az alkotmányos kontroll helyreállítása. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője személyre szabott jogalkotásnak minősítette a 16. módosítást.

A gyanús kifizetések miatt házkutatást tartott az adóhatóság a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál, illetve a minisztérium irodáiban – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán hozzátette: a hatósági akcióval párhuzamosan a tárca átfogó belső vizsgálatot folytat annak tisztázására, hogy pontosan kik, mire, milyen formában és mekkora felhatalmazással költöttek a kulturális alap forrásaiból.

Holnap a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: az uniós ezermilliárdok hazahozatalán dolgozik.

Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés ügyében és megkezdődik egy egészségügyi monitoring is – hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormányszóvivő elmondta: a kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. Megerősítette, hogy már létrejött a tárcaközi azbeszt-munkacsoport, illetve felállt egy közös magyar-osztrák bizottság is a szennyezés vizsgálatára.

A finanszírozás átláthatóságával és az intézményi autonómia erősítésével indokolta a kormány a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok működésének felülvizsgálatát. A kormányszóvivő az InfoRádió kérdésére arról is beszélt, hogy már rövid távon érezhető lehet az intézményekben az, hogy növelik az iskolaigazgatók hatáskörét a tankerületi döntéseknél.

A tájékoztatón szó volt arról is, hogy a nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelek jelentős részének visszavonását javasolja a külügyminiszter. Ez összesen 943 útlevelet jelent. Ezekből 776 diplomata- és 176 szolgálati útlevél. Az igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy a személyiségi és adatvédelmi szabályok betartása mellett milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket az előző kormánytól.

Elhangzott az is, hogy az egészségügyi miniszter június végéig kidolgozza azt a módszertant, amely alapján intézményenként közzéteszik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait.

Megindulhat a helyreállítás a tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben a múlt heti robbanás után – közölte a Mol. A hatósági helyszínelés lezárult, a közvetlen balesetveszélyt elhárították, az engedélyeket kiadták. A vállalat tájékoztatása szerint az üzem újraindítása előreláthatólag több hónapot vesz igénybe.

A központi rendszer meghibásodása után cserekészülék biztosítja a hűtést a veszprémi Csolnoky Ferenc kórházban. Az intézmény szerint a betegellátás folyamatos, a műtők és diagnosztikai egységek működnek. Az egészségügyi miniszter közlése szerint a javításhoz szükséges alkatrészek részben Dél-Koreából érkeznek, a végleges javítás várhatóan június 5-re készül el.

Egyeztetést sürget a kormányképviselővel és húszpontos javaslatcsomagot fogalmazott meg az önkormányzati rendszer reformjáról a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet egyebek mellett az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését szeretné elérni.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közleménye a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést kritizálta, ami szerintük bérfeszültséget okozhatna.

Czunyiné Bertalan Judit szervezi és irányítja a Védvonal országos tevékenységét. A kezdeményezést Orbán Viktor a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök és Kocsis Máté fideszes országgyűlési képviselő jelentette be a múlt héten, a jogsérelmek megakadályozására hivatkozva. Közlésük szerint a döntést az általuk gyűlöletnek és erőszaknak minősített jelenségek erősödésével indokolták.

Bejelentették az idei Budapest Pride Felvonulás tervezett időpontját, az eseményt június 27-én tartanák, A Szivárvány Misszió Alapítvány felhívja a figyelmet az Európai Unió Bíróságának döntésére, amely jogsértőnek ítélte a 2021-es, a gyermekek védelmére hivatkozó törvénymódosítást. Szerintük ezért minél hamarabb helyre kell állítani a gyülekezési törvényt.

A Budapest Airport utasforgalma áprilisban 0,7 százalékkal, csaknem 1 millió 700 ezer főre emelkedett. Az első 4 hónapban 5 millió 830 ezer utast kezeltek. A repülőtér cargo-forgalma is nőtt, áprilisban 17 és fél százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak.

Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt Volodimir Zelenszkij – erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levélben az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet.